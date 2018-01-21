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    En iyi, ücretsiz uzaktan eğitim platformları...Harvard ve Stanford’dan da ders almak mümkün

    Önder ÖNDEŞ
    21.01.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Tüm dünyada uzaktan eğitim sadece yükseköğretim için değil, K-12 ve hayat boyu öğrenme için de yükselen bir trend. Peki, Harvard veya Stanford’da eğitim almanın ücretsiz, hızlı ve güvenli yolunu merak ettiniz mi? Hürriyet Eğitim en iyi ücretsiz eğitim platfromlarını derledi.

    Stanford, Harvard veya MIT’de eğitim almak için binlerce dolarlık harcama yapmanıza ya da Google, IBM ve Microsoft gibi önde gelen şirktelerin onaylı dersleri için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kitlesel çevrimiçi açık ders, yani uzaktan eğitimle, bu mümkün. Üstelik sadece birkaç alanda değil. Bilişimden mühendisliğe, doğa bilimlerinden tarihe yüzlerce alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hürriyet Eğitim; tüm dünyanın yakından takip ettiği en iyi beş uzaktan eğitim platformunu araştırdı. 

    COURSERA

    Stanford Üniversitesi’nden iki akademisyenin kurduğu platform, 7’den 77’ye herkes için ücretsiz çevrimiçi dersler sunuyor. Türkiye’den de kayıt olunabilen derslerde Stanford, Duke, Pensilvanya gibi birçok lider üniversitenin çeşitli alanlardaki kurslarına ulaşmak mümkün. Pazarlama, iletişim, bilgisayar bilimleri, yönetim, yazılım geliştirme gibi yüzlerce alanda ücretsiz ders sizi bekliyor. Bunun için yapmanız gereken platform üyeliğini yaptıktan sonra dersler için kaydolmak. Coursera’ya, Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. (www.coursera.org)

    edX

    Harvard ve MIT’nin ortak girişimleriyle kurulan edX, Coursera ile birlikte herkese çevrimiçi, ücretsiz dersler sunulması felsefesini tüm dünyaya taşıyor. MIT, Harvard ve California Berkeley Üniversitesi gibi birçok lider yükseköğretim kurumunda binlerce ders sunuluyor. Platformda bilgisayar bilimleri, istatistik, ekonomi, finans, beşeri bilimler, dil, biyoloji ve yaşam bilimleri gibi aklınıza gelebilecek her alanda en az bir ders bulmak mümkün. Bunun dışında Microsoft ve IBM gibi bilişim dünyasının çevrimiçi derslerine de ulaşabiliyorsunuz. Bu derslerin hemen hepsi onaylı ve alanının en iyi isimlerinin desteğiyle hazırlanıyor. (www.edx.org)

    KHAN ACADEMY

    2006’da Hindistanlı eğitimci Salman Khan tarafından herkese, “her yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim” sloganıyla kurulan Khan Academy, Coursera ve edx’e göre, K-12 eğitim düzeyindeki öğrencileri de hedefliyor. Temel matematik, fizik ve İngilizce gibi alanlarda konuları pekiştirebileceğiniz sayısız çevrimiçi ücretsiz ders sunuluyor. Khan Academy, Türkçe desteğiyle sadece öğrenciler için değil, veli ve öğretmenlere yönelik içeriklere de sahip. Platforma; Google veya Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. (tr.khanacademy.org)

    UDACITY

    Coursera ve edX’e benzer bir yapıya sahip Udacity, üniversitelerden ziyade Google, Amazon, IBM gibi bilişim dünyasının lider şirketleriyle yaptığı işbirliğikleriyle tanınıyor. Sektörün önde gelen şirketlerinin sunduğu çevrimiçi açık derslerine ulaşabileceğiniz platform sayesinde, iş dünyasındaki güncel gelişme ve trendleri de takip edebilirsiniz. Udacity’de makine öğrenmesi, yapay zekâ ve robotik gibi geleceği şekillendireceği düşünülen konularla ilgili doyurucu içeriğe sahip dersler için acele etmelisiniz. Sınırlı kontenjanlar hızlı doluyor. Google veya Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. (www.udacity.com/)

    YOUTUBE

    Youtube’da hangi konuda arıyorsanız, içerik bulmanız mümkün. Ancak milyonlarca videonun yer aldığı bu dünyadan, sadece eğlenme için faydalanıyorsanız, zaman kaybediyorsunuz. Youtube’ta başta üniversiteler olmak üzere, kişisel olarak hazırlanan eğitim içerikli videolara tek tıkla ulaşabilirsiniz. Ancak, eğitim amaçlı arama yaparken, dersin yayınlandığı kanal, kim tarafından verildiği ve yorumları dikkate alın. Dezenfermasyona ve yanlış içeriklere karşı dikkatli olun. Karşılaştırma yapın. Harvard ve Yale gibi birçok üniversitenin eğitim kanallarında, ilgi çekici derslere ulaşabilirsiniz. (www.youtube.com)

     

     

    Etiketler: eğitim platfromları , çevrimiçi ders , MOOC
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