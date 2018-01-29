En iyi ücretsiz Android klavye uygulamaları

2016'nın sonlarından beri Google, Android telefonlarda kendi geliştirdiği Gboard adlı klavye uygulamasını varsayılan klavye olarak sunuyor. Ancak herhangi bir sebepten dolayı Gboard'ı sevmiyorsanız ya da Google'ın sizi yeterince takip ettiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki dört ücretsiz ve açık kaynak kodlu Android klavyeden birini kullanarak içiniz rahat ve konforlu şekilde yazışmaya devam edebilirsiniz.





AnySoftKeyboard

Bir yazılımın açık kaynaklı olması onun rakiplerinden zayıf veya eksik olduğun anlamına kesinlikle gelmiyor. AnySoftKeyboard da bunun yaşayan kanıtı durumunda. Bu klavye, Android için geliştirilmiş en fazla özelliğe sahip klavyelerden biri. AnySoftKeyboard 30 farklı dili destekliyor ayrıca modern bir klavyeden bekleyeceğiniz tüm yazma yardımı ve imla denetimi özelliklerine sahip. Uygulama ayrıca sesli giriş ve kişisel sözlük özelliklerine de sahip.





Hacker's Keyboard

Bu uygulama sayesinde masaüstü klavyelerde bulunan fonksiyon tuşlarına erişebilirsiniz. Yazılım ayrıca AnySoftKeyboards'ın dil ve sözlük paketlerini destekliyor. Hacker's Keyboard sayesinde geleneksel QWERTY klavye tuşlarını kolayca kullanabilirsiniz.





BeHe Keyboard

BeHe klavye de masaüstü klavye tecrübesini Android telefonunuza taşıyor, ancak bu yazılım daha çok programlama ile ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Karanlık da dahil bir kaç teması bulunan klavye, Material tasarımı sayesinde gözleri yormuyor.





CompassKeyboard

Bu klavye uygulaması, geleneksel ekran üstü klavye yaklaşımından vazgeçerek yeni bir düzenlemeyle birden çok klavye sayfası sorununu ortadan kaldırıyor. İşaret hareketleri ve kaydırmalar ile özel ve büyük karakterlere erişebiliyorsunuz. Örneğin eğer sol üstten sağ alta doğru kaydırırsanız Latin, Yunan ve Kiril alfabeleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

CompassKeyboard'ı verimli şekilde kullanmak için ona biraz alışmanız gerekebilir. Ancak eğer farklı diller arasında hızlı geçiş yapabilmek istiyorsanız bu klavye size eşsiz bir tecrübe sunacaktır.