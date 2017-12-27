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    En iyi Türk kahvesini İsveçli Malin yaptı

    DHA
    27.12.2017 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ’Kırk Yılın Hatırına Yarışsana’ adlı etkinlikte yabancı gelinler ve yerleşik yabancı kadınlar en iyi Türk kahvesi için yarıştı. Yarışmayı 15 yıldır Türkiye’de yaşayan İsveçli Malin Larsson kazandı.

    MANAVGAT Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından düzenlenen ’Kırk Yılın Hatırına Yarışsana’ adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler ve yerleşik yabancılar ter döktü. Titreyengöl mevkiindeki otelde Manavgat Belediyesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteğiyle düzenlenen yarışmaya yerleşik yabancılar büyük ilgi gösterdi. Yarışma öncesi yabancılar oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.

    En iyi Türk kahvesini İsveçli Malin yaptı

    ÖNCE ÖĞÜTTÜLER
    Yarışmada Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy jüri olarak yer aldı. Yarışmaya katılan 8 yerleşik yabancı önce kahve çekirdeklerini el değirmenlerinde öğüttü, daha sonra kendileri için hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma sonunda İsveçli Malin Larsson birinci, Rus asıllı Valentina Oruç ikinci olurken, Moldova doğumlu Ayşe Demirbaş ise üçüncü oldu.

    En iyi Türk kahvesini İsveçli Malin yaptı

    TÜRK KAHVESİ ÇOK FANTASTİK
    MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, bu sene 3’üncüsünü düzenledikleri yarışmaya üyelerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Üyelerimiz Türk kültürüne çok meraklı” dedi. İsveçli Malin Larsson ise Side’ye 15 yıl önce geldiğini anlatırken, “Benim tercihim neskafe. Türk kahvesi çok fantastik ve yapımı oldukça zor. Özellikle köpüğünü ayarlamak çok zor. Kazandığım için mutluyum” diye konuştu.
    Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

    En iyi Türk kahvesini İsveçli Malin yaptı

    Etiketler: en iyi Türk kahvesi yarışması
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