En iyi tasarımımız misafirperverlik

Tasarım Haftası’nın ilk günü reklam tasarımcısı Serdar Erener, Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasında ve katma değerin artırılmasında kaldıraç etkisi yaratacak tasarım unsurunun misafirperverlik olduğunu söyledi. Erener, şöyle konuştu: “İhracat iyi gidiyor ama tasarımda karnemiz kötü. Türkiye’nin şu anda THY dışında dünyadaki milyonlarca kişiye değen bir markası yok. THY için en iyi yemekleri yapan havayolu dedik, öyle de oldu ve yine bunu en iyi tasarım unsurumuz olan yemekle yaptık. Yani misafirperverlik endüstrisi, Türkiye’nin dünyaya sunacağı en iyi tasarım yoludur. Aynı şekilde mimarlık da çok önemlidir. Mimarlık, müteahhitler üzerinden kaldıraç etkisi yapabilir.”

Bilgi, görgü, ve sezgi olmadan yapılan mimarlık tasarımlarının kalitesinin tartışılacağını belirten ABD’nin Yale Üniversitesi’nde ders veren yüksek mimar Emre Arolat ise, “New York’ta bir ofisimiz var. Orada beğenilen bir tasarıma imza attığımızda ‘Bunu siz mi yaptınız?’ diyerek hayretle karşılanıyoruz” diye konuştu.