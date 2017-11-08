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En iyi tasarımımız misafirperverlik

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 21:48 | Son Güncelleme:

EKONOMİ Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) işbirliğiyle düzenlenen ‘Türkiye Tasarım Haftası’ (Design Week Turkey) başladı. 12 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte ‘Game of Thrones’un dizisinin takılarını tasarlayan Yunus Ascott ve Eliza Higginbottom ve Lady Gaga ile Michael Jakson gibi dunyaca ünlü şarkıcıların kostümlerini tasarlayan Zaldy Goco gibi konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak. Türkiye Tasarım Haftası’nda yerli ve yabancı 103 konuşmacı, 32 konferans ve panel 17 sergi, 52 tasarım ofisi ve bireysel tasarımcı ve 14 atölye bulunuyor.

Tasarım Haftası’nın ilk günü reklam tasarımcısı Serdar Erener, Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasında ve katma değerin artırılmasında kaldıraç etkisi yaratacak tasarım unsurunun misafirperverlik olduğunu söyledi. Erener, şöyle konuştu: “İhracat iyi gidiyor ama tasarımda karnemiz kötü. Türkiye’nin şu anda THY dışında dünyadaki milyonlarca kişiye değen bir markası yok. THY için en iyi yemekleri yapan havayolu dedik, öyle de oldu ve yine bunu en iyi tasarım unsurumuz olan yemekle yaptık. Yani misafirperverlik endüstrisi, Türkiye’nin dünyaya sunacağı en iyi tasarım yoludur. Aynı şekilde mimarlık da çok önemlidir. Mimarlık, müteahhitler üzerinden kaldıraç etkisi yapabilir.”

Bilgi, görgü, ve sezgi olmadan yapılan mimarlık tasarımlarının kalitesinin tartışılacağını belirten ABD’nin Yale Üniversitesi’nde ders veren yüksek mimar Emre Arolat ise, “New York’ta bir ofisimiz var. Orada beğenilen bir tasarıma imza attığımızda ‘Bunu siz mi yaptınız?’ diyerek hayretle karşılanıyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Game of Thrones , TİM , gazetehaberleri
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