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En iyi PlayStation 4 oyunları

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

PlayStation 4 almak isteyenler için Sony farklı seçenekler sunuyor. Şık bir görüntü ve kolay taşınabilirlik isteyenler için PS4 Slim öne çıkarken, yüksek görüntü kalitesi isteyenler için PS4 Pro öne çıkıyor. İşte PS4'de oynayabileceğiniz en iyi oyunlar.

Yeni yılda PS4 sahibi olduysanız, oyun bakımında önünüzde birçok seçenek bulunuyor. Bu seçenekler arasında en iyi olanlarını sizler için listeledik. 

En iyi PlayStation 4 oyunları

Bloodborne/ Dark Souls 3

Japon oyun geliştiricisi From Software'in Soulsborne serisi, ilk günden bu yana oyun dünyasında adını sıklıkla söz ettiriyor. Seri 2016'da yayınlanan Dark Souls 3 ile estetik ve tasarım anlamında zirveye ulaşmıştı. Kökleri gotik unsurlara uzanan gizemli ve mistik hikayeler ile başlayan oyun, daha sonrasında görülebilecek en epik savaş deneyimlerinden birini oyunculara yaşatıyor.

En iyi PlayStation 4 oyunları

Deus Ex: Mankind Divided

Oyuncular oyunda terörle mücadele ajanı Adam Jensen'ı kontrol ediyor. Ajanımız dünyanın tamamını etkileyecek ve uygulamaya geçmiş bir komployu durdurmaya çalışıyor. Bir “distopya” hikayesi olan oyun, zengin görevleri ve seçimlere bağlı aksiyon sahneleriyle güzel bir deneyim sunuyor.

En iyi PlayStation 4 oyunları

Dishonored: Death of the Outsider

Dishonored serisinin en yeni oyunu olan Death of the Outsider'da oyuncular, Corvo Attono veya kızı Emily'i yönetiyor. Oyun, Dunwall ve Karnarca'da geçiyor. Bu şehirlerin özelliği ise esrarengiz bir büyünün yönetimler üzerinde güçlü bir etkisinin olması.

En iyi PlayStation 4 oyunları

Hellblade: Seuna's Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice, anlatıcı üzerinden ilerleyen psikolojik bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Görsel açıdan büyüleyici olan Hellblade: Senua’s Sacrifice, farklı oyun dinamiklerini ve farklı kültürel esintileri bir araya getirmesiyle oluşan oyun oyuncuları kendine çekiyor.

En iyi PlayStation 4 oyunları

Horizon Zero Dawn

Tek kişinin oynayabildiği, anlatıcı üzerinden ilerleyen bir role bürünme oyunu olan Horizon Zero Dawn, hikayenin öne çıktığı oyunların hala ilgi gördüğünün kanıtı olarak gösterilebilir.

En iyi PlayStation 4 oyunları

Nier: Automata

Yoko Taro’nun imzasını taşıyan oyun, sürekli olarak oyuncuların beklentilerini alt üst eden hikayesi ve oyunculara seçim şansı vermesiyle dikkat çekiyor.

En iyi PlayStation 4 oyunları

Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted evreninin içinde bağımsız bir macera niteliği taşıyan The Lost Legacy, serinin dördüncü oyunundan bir kötü karakteri ve Uncharted 2’den bir yan karakteri merkeze yerleştiriyor. The Lost Legacy ile oyuncular ilk defa Nathan Drake’ten başka bir karakteri yönetebiliyor. 

Etiketler: PS4 için oyunlar , PS4 için yeni oyun tavsiyeleri
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