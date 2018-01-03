En iyi PlayStation 4 oyunları

Yeni yılda PS4 sahibi olduysanız, oyun bakımında önünüzde birçok seçenek bulunuyor. Bu seçenekler arasında en iyi olanlarını sizler için listeledik.

Bloodborne/ Dark Souls 3

Japon oyun geliştiricisi From Software'in Soulsborne serisi, ilk günden bu yana oyun dünyasında adını sıklıkla söz ettiriyor. Seri 2016'da yayınlanan Dark Souls 3 ile estetik ve tasarım anlamında zirveye ulaşmıştı. Kökleri gotik unsurlara uzanan gizemli ve mistik hikayeler ile başlayan oyun, daha sonrasında görülebilecek en epik savaş deneyimlerinden birini oyunculara yaşatıyor.

Deus Ex: Mankind Divided

Oyuncular oyunda terörle mücadele ajanı Adam Jensen'ı kontrol ediyor. Ajanımız dünyanın tamamını etkileyecek ve uygulamaya geçmiş bir komployu durdurmaya çalışıyor. Bir “distopya” hikayesi olan oyun, zengin görevleri ve seçimlere bağlı aksiyon sahneleriyle güzel bir deneyim sunuyor.

Dishonored: Death of the Outsider

Dishonored serisinin en yeni oyunu olan Death of the Outsider'da oyuncular, Corvo Attono veya kızı Emily'i yönetiyor. Oyun, Dunwall ve Karnarca'da geçiyor. Bu şehirlerin özelliği ise esrarengiz bir büyünün yönetimler üzerinde güçlü bir etkisinin olması.

Hellblade: Seuna's Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice, anlatıcı üzerinden ilerleyen psikolojik bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Görsel açıdan büyüleyici olan Hellblade: Senua’s Sacrifice, farklı oyun dinamiklerini ve farklı kültürel esintileri bir araya getirmesiyle oluşan oyun oyuncuları kendine çekiyor.

Horizon Zero Dawn

Tek kişinin oynayabildiği, anlatıcı üzerinden ilerleyen bir role bürünme oyunu olan Horizon Zero Dawn, hikayenin öne çıktığı oyunların hala ilgi gördüğünün kanıtı olarak gösterilebilir.

Nier: Automata

Yoko Taro’nun imzasını taşıyan oyun, sürekli olarak oyuncuların beklentilerini alt üst eden hikayesi ve oyunculara seçim şansı vermesiyle dikkat çekiyor.

Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted evreninin içinde bağımsız bir macera niteliği taşıyan The Lost Legacy, serinin dördüncü oyunundan bir kötü karakteri ve Uncharted 2’den bir yan karakteri merkeze yerleştiriyor. The Lost Legacy ile oyuncular ilk defa Nathan Drake’ten başka bir karakteri yönetebiliyor.