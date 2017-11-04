En iyi otel ödülünü aldı

Dünyanın en iyilerini belirleyen ve küresel turizm endüstrisinin önemli etkinliklerinden biri olan The International Hotel Awards kapsamında Londra’da gerçekleştirilen ödül töreninde Fairmont Quasar İstanbul, ‘Türkiye’nin en iyi şehir oteli’ ve ‘Avrupa’nın en iyi şehir oteli’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Londra’da gerçekleştirilen ödül törenine, Fairmont Quasar İstanbul’un Genel Müdürü Kai Winkler katılarak, ödülleri teslim aldı. Winkler, “Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olarak, ilk uluslararası ödülümüzü kazandık ve Avrupa’nın en iyi şehir oteli seçildik” dedi.