‘En iyi ödülleri’ Türkiye’nin oldu

2017’de 10 milyon dolarlık yatırımla yenilenen The Ritz-Carlton İstanbul, 300 binin üzerinde okuyucunun katıldığı oylama sonucunda 96.96’luk skor elde etti. The Ritz-Carlton İstanbul, açıldığı tarihten bugüne kadar 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Oylamaya katılan okuyucuların tüm İstanbul otelleri arasında konaklama standardı, yiyecek içecek kalitesi ve restoranlar, toplantı ve konferans olanakları, alışveriş fırsatları, fiziksel konum, ambiyans, dekor ve servis kalitesi gibi kriterleri üzerinden değerlendirme yaptığı ifade edildi. The Ritz-Carlton, İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Özlem Öktem ödülden gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

116 ÜLKEDEN KATILIM

Raffles İstanbul Zorlu Center da, International Hotel Awards’dan iki ödülle döndü. Raffles İstanbul, hem Avrupa’nın hem Türkiye’nin ‘En İyi Lüks Oteli’ seçildi. International Hotel Awards’a 116 ülkeden otel, rezidans ve gayrimenkul projeleri katıldı. Ödülü Raffles İstanbul adına Pazarlama Direktörü Deniz Met aldı. Raffles İstanbul Zorlu Center, Condé Nast Traveller’ın okuyucularının oylarıyla belirlenen ‘Okur Seçimleri Ödülleri 2017 (Readers’ Choice Awards 2017)’ değerlendirmesinde de 96.77 puan alarak ‘İstanbul’un En İyi Otelleri’ sıralamasında puanını yükseltti. Aynı değerlendirmede geçen yıl 96.27 puan alan Raffles İstanbul, 300 binin üzerinde okurun puan verdiği değerlendirmede 2’nci sırada yer aldı.