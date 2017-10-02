'En iyi lise' yarışına yüzde 5-10 sınırı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, merakla beklenen yeni liseye geçiş sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sistem için düşünülen alternatife göre, ortaokul öğrencileri okullarında açık uçlu sınavlara girecek. Sorular MEB tarafından güncel müfredat dikkate alınarak hazırlanan soru bankasından seçilecek ve en az iki öğretmen tarafından değerlendirilecek. Bu sonuçlarla ortaöğretim başarı puanı oluşacak. Yüzde 5-10’luk dilimde yer alan en yüksek notlara sahip öğrenciler en iyi okullar için sınava çağrılacak. Bu dilimin altında kalanlar ise adrese dayalı sistemle yerleştirilecek. Sanat, spor ve sosyal konulu projeler de dikkate alınacak. MEB bu sistemi Bakanlar Kurulu’na sunmaya hazırlanıyor. Yılmaz’ın NTV’de yaptığı açıklamalar şöyle:



OKULLARDA KLASİK SINAV

“Bizim yaptığımız alternatife göre öğrenciler kendi okullarında yazılı, klasik sınavlara girecek. Öğretmenler, MEB tarafından güncel müfredat dikkate alınarak oluşturulan soru bankasından sorularını seçecek ve cevap kâğıtları iki öğretmen tarafından değerlendirilecek. Dolayısıyla öğretmenlerin yanında bir gözlemci de olacak. Buna göre ortaöğretim başarı puanı oluşacak.



OBJEKTİFLİk GEREKİYOR

Ortaokulda ortaöğretim başarı puanı için 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf ortalamaları farklı oranlarda etkili olabilir. Sorularda kısa cevap yerine uzun cevaplar istenebilir. Ankara Fen Lisesi ve İstanbul Lisesi gibi okullar bu başarı puanına göre en başarılı yüzde 5-10’luk dilimi çağırarak sınava alacak.



120 BİN ÖĞRENCİ

Ancak bu yüzdelik dilimin altında kalanlar adrese dayalı bir sistemle yerleştirilecek. Yani 1 milyon 120 bin öğrencimizden yaklaşık 120 bini en iyi liseler için sınava çağrılacak. Bu alternatifleri Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Onay verilirse kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarıların da dikkate alınması için MEB olarak çalışıyoruz.



11 bin 57 okulumuz var. Biz arkadaşlarla çalışma yaptık. Öğretmenin ve okulun değerini arttıralım. Okulda diyelim ki 3 dersten sınav yapılıyor. Bu sınavların objektifliğini sağlamak gerekiyor. O zaman soru bankası olsun. Yeni müfredata uygun soru bankası oluşturma çalışmaları başladı. Ama soru bankası demek test değil. Çünkü test olunca hem çocuklar kursa yönlendiriliyor, hem de sosyal etkinliklerden uzak kalıyor. Soru bankası hazırlayalım, siz oradan seçin. Dolayısıyla bir öneri çocuğun cevap kâğıdı alınır, isim kısmı kapalı olarak iki öğretmene gönderilir. Sınav kâğıdı okunur. Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu olacak. Çocuk kendini ifade edebilmeli. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal başarılarını dikkate alacağız.



ADRESE DAYALI SİSTEM

En iyi okulun en yakın olduğunu söylüyoruz. Bunun için okullarımızın kalitesini artırmamız lazım ki iyi okullarımızda yığılma olmasın. Okullarımızı kaliteli hale getirirsek adrese dayalı sisteme geçebiliriz.”



DİĞERLERİNİN TERCİHİ ÖNCEDEN ALINMALI

Selçuk Pehlivanoğlu (Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı): SİSTEM henüz tam netlik kazanmadı. Fen liseleri için yüzde 5’lik dilimden gelen öğrencilerin sınava alınması, hormonlu nota sahip öğrencilerin iyi liselere girmesini engelleyebilir. Bu liseler için yapılacak sınavlarda başarılı öğrenciler gerçekten belli olur. Ancak üzerinde durulması gereken kesim yüzde 95. Bu öğrencilerin tercihleri ortaokuldaki klasik sınavlardan önce alınmalı. Hangi lise türüne gitmek istiyorlarsa bu bilinmeli. Adrese dayalı bir sistem uygulanırsa bu öğrencilerin istemedikleri bir okul türüne yerleşmesinin önüne bir sıralama modeliyle geçilmeli.