“En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödül aldı

Ağustos 2017, İstanbul – Bepanthol Baby tarafından hayata geçirilen OnuncuAy Projesi ilk günden bu yana yeni annelere yalnız olmadıklarını söylemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli platformlar üzerinden yapılan etkinlikler, yayınlarla yeni annelerin lohusalık dönemlerinde destek aldıkları bir kaynak haline gelmeyi başaran proje uluslararası arenada da dikkat çekmeyi başardı. Yeni annelere “Sen nasılsın?” diyerek çıktığı yolda dünyanın en prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen organizasyonun seçkin jürisi tarafından kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin en iyilerinden biri olarak görülerek bronz ödülün sahibi oldu.

Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Oya Canbaş, kazanılan ödül hakkında; “Bir “Yaşam Bilimleri Şirketi”olarak topluma katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. OnuncuAy’da bu projelerden bir tanesi. Türkiye’de Kasım 2016’dan buyana sürdürdüğümüz proje ile yüzlerce annenin hayatına dokunarak yanlarında olduğumuzu söyleme şansına sahip olduk. Uluslararası arenada en iyi kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği bir organizasyon tarafından ödüllendirilmek ise çok büyük mutluluk ve yolumuza devam etmek için motivasyon kaynağı” dedi.

OnuncuAy Hakkında: Annelere Kadın Olduklarını Hatırlatan Platform

Anne ve bebek kategorisinde, pişiğin önlenmesi konusunda uzman Bepanthol Baby tarafından hayata geçirilen Onuncu Ay platformu, annelerin zor zamanlarında yanlarında olmayı ve her ihtiyaç duydukları noktada onlara destek olmayı hedefliyor. Onuncu Ay platformu, bebeğin bakımından ziyade yeni anneye odaklanıyor ve iyileşme döneminde annelerin desteklenmesinin önemini vurguluyor.

Onuncu Ay Platformu Uykusuz Anneler Klübü işbirliği ile “Lohusalık Depresyonu Farkındalık Haftası“ düzenleyerek önemli bir adım daha attı. Lohusa depresyonuna dikkat çekmek amacıyla 22 ve 26 Mayıs tarihlerini Lohusalık Sendromu Farkındalık Haftası olarak belirleyen Bepanthol Baby, bu hafta süresince sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve “Lohusayım, Farkındayım!” ve“Lohusalık Kafası” konulu seminerlerle lohusa depresyonuna dikkat çekti.

Kimi zaman doğum sonrası depresyonu gibi zorlu konulara değinen, kimi zaman da anneler için stil ipuçları paylaşan Onuncu Ay platformu, ideal değil gerçek paylaşımlarla annenlerin yanında olmayı hedefliyor.

Stevie Ödülleri Hakkında

Stevie Ödülleri; 2002 yılından beri düzenlenen, farklı kategorilerde ödüllerin verildiği dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alıyor. Ana kategorilerden biri olan “Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards)’’ tüm dünya çapındaki kurumların projelerine açık olup her yıl 60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.