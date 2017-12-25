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En iyi kuru fasulye-pilavı yiyebileceğiniz 4 mekân

Kuru fasulye mi daha güzel yoksa pilav mı diye düşünerek yiyeceğiniz ancak ikisinin birlikteliğinden doğan o muhteşem lezzetle eriyeceğiniz kuru fasulye pilav dünyanın en iyi ikililerinden biri. En lezzetlilerini yiyebileceğiniz mekânlar ise hemen aşağıda.

Kaynak: Doğan Burda
25.12.2017 - 12:12 | Son Güncelleme :

Fasuli - Karaköy

Kuru fasulye-pilav lezzetinin şahını Karaköy’e taşıyan Fasuli, bu konuda gerçekten oldukça iddialı. Önden bir mercimek çorbası içerseniz pişman olmazsınız. Hem güzel altlık olur hem de kuru fasulye-pilavı abartmanızı engelleyebilir. Çünkü insanın yedikçe yiyesi geliyor.

Adres: Kemankeş Mahallesi İskele Caddesi No:10/12 Karaköy/İstanbul

En iyi kuru fasulye-pilavı yiyebileceğiniz 4 mekân

Tarihi Kısıklı Fasulyecisi - Kısıklı

Kuruluşu 1920’ye kadar uzanan Tarihi Kısıklı Fasulyecisi aslında ilk önce tatlıcı olarak açılmış. Daha sonra 1938 yılında ise kuru fasulyecilik yapmaya başlamış. Bu lezzetli mekânın fasulyeleri tamamen organik olarak yetiştiriliyor ve Erzurum’dan getiriliyor. Ayrıca fasulyeler pişmeden önce 14 saat suda bekletiliyor ve bu şekilde terbiye edildikten sonra Trabzon yağında toprak güveçte pişiriliyor. Yanına da pilav söylediniz mi, hücrelerinize kadar zevk alıyorsunuz. Afiyet olsun!

Adres: Kısıklı Mahallesi, Kısıklı Cad. No:136, 34100 Üsküdar/İstanbul

En iyi kuru fasulye-pilavı yiyebileceğiniz 4 mekân

Kardeşler Lokantası - Eyüp

Her türlü yemeğin birbirinden lezzetli olduğu Kardeşler Lokantası’nda menünün en iddialı ikilisi şüphesiz kuru fasulye-pilav. Bol etli kuru fasulye ekmeğinizi banacağınız kadar sulu pişiriliyor. Yanındaki pilav da bir o kadar lezzetli. İnsana pilavla ekmeği aynı anda yedirten hain bir lezzet bu.

Adres: Mithatpaşa Mahallesi, c 94/A, 34075 Eyüp/İstanbul

En iyi kuru fasulye-pilavı yiyebileceğiniz 4 mekân

Kurufasulyeci Erzincanlı Ali Baba - Süleymaniye

Eminönü’ne sakin bir yürüyüş yaptınız. Eski İstanbul’un güzelliklerine baka baka içiniz açıldı. Ancak bu yürüyüş insanı acıktırır tabii. O halde gideceğiniz en mantıklı yer dünyanın en iyi kuru fasulye pilavlarından birini tatmak için Erzincanlı Ali Baba Kurufasulyecisi’dir. Üzerine spesiyal tatlısı olan kabak tatlısını yemeyi unutmayın.

Adres: Süleymaniye Camii karşısı, Süleymaniye/İstanbul

Etiketler: kuru fasulye pilav , kuru fasulyeciler
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