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En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

2018'de yeni iPhone, iPad veya Android telefon aldıysanız kurulumu yaptıktan sonra eğlenceli oyunlar bulma aşamasına geçmişsinizdir. Bu dönemlerde oyun bulmak bazen zor olabiliyor. İşte yeni iPhone, iPad veya Android telefonunuza indirebileceğiniz oyunlar.

Birçok insan yeni bir cihaz aldıktan sonra, boş zamanlarında eğlenebilecekleri oyunlar yüklemek istiyor. Bu oyunları çoğu zaman bulmak kolay olmuyor. İşte size boş zamanlarınızda iPad, iPhone veya Android telefonunuzdan oynayabileceğiniz oyunlar.

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

HQ Triva

Yeni bir oyun olmasına rağmen kısa sürede popüler hale geldi. Canlı bir bilgi yarışması niteliği taşıyan oyunda günde iki defa yenilenen 12 soruluk setler bulunuyor. Bu soruları cevaplayarak para ödüllerini kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyun hem Android hem de iOS cihazlara indirilebiliyor.

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Hidden Folks

Oyunda oyuncular elle çizilmiş gibi görünen bir dekorda farklı karakter ve nesneleri arıyor. Oyun hem iPhone hem de Android telefonlar üzerinde sorunsuz biçimde çalışıyor. 

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Euclidean Lans

Oyunculara bir Rubik Küpü’nü çözdükleri hissini veren bir puzzle oyunu. Sıra tabanlı hamle sistemiyle zaman geçirmek isteyenlere zorlu ve kreatif bir seçenek sunuyor. Oyun şuan sadece iOS cihazlarda bulunuyor.

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Reigns: Her Majesty

Büyük ilgi gören Reigns’in devamı niteliğinde bir oyun. İlk oyuna göre oyuncuların karşısına daha fazla karakter çıkarması ile öne çıkıyor. Daha yetenekli olan bu karakterlerin yanı sıra oyuna eklenen yeni unsurlarla daha derin bir deneyim yaşıyorsunuz. Oyun hem Android hem de iOS cihazlara indirilebiliyor.

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Monument Valley 2

İlk oyunun tasarımı ve atmosferi oyuncuların beğenisini kazanmaya yetmişti. İlk oyunun üstüne konularak hikayeside geliştirilen oyun hem Android hem de iOS üzerinden oynanabiliyor.

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Iron Marines

Oyunculara gerçek zamanlı bir haritada hareket eden küçük askeri birlikleri kontrol görevi veriyor. Startcraft’ın sevimli ve küçültülmüş versiyonu olarak tanımlanabilecek oyun, hem Android hem de iOS üzerinden oynanabiliyor.

En iyi iPhone, iPad ve Android oyunları

Flip Flop Solitaire

Klasik kart oyunlarının en eğlenceli versiyonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Flip Flop Solitaire, sadece iOS cihazlar üzerinde oynanabiliyor.

Etiketler: 2018'de oyunlar , Oyun tavsiyeleri , Mobil oyunlar
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