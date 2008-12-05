En iyi futbol oynayan takım

Kulübünü mü, Futbolcularını mı, antrenörlerini mi?

Formasını mı, renklerini mi?

Allah aşkına Türkiye liglerinin en iyi futbol oynayan Galatasaray Futbol takımının nesini beğenmiyoruz.

Bence KISKANIYORUZ.

Bizim takımımız bu başarıyı gösteremiyor diye, böyle güzel top oynayamıyor diye kıskanıyoruz. Yuhalıyoruz, otobüsünü taşlıyoruz, seyircisini, kulübünü taşlıyoruz, sahasını taşlıyoruz. Kısacası düşman görüyoruz. Ağzıyla kuş tutsa beğenmiyoruz.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Çok merak ediyorum, “Bugün güzel bir maç seyredelim” diye düşünen kaç taraftar var. Her taraftarın kafasında 3 atmak, 5 atmak var.Gelin yiğidin hakkını yiğide verelim. Şu açıkça görülüyor ki gerçekten Türkiye liglerinin en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray. Berlin’de bir kez daha gördük. Hala Skibbe’yi eleştiren yazılar yazılıyor. Yok, böyle bir şey. Bu eleştirileri yapanlar Galatasaray’a talip olan bir başka antrenörün arkadaşları galiba. Çünkü öyle olur. Maça çıkarız tribünde kulüp başkanının yanında otururlar bu arkadaşlar ve Başkanın başının etini yer.—Yok, Başkanım böyle takım mı kurulur mu?—Bu hocanın kurduğu takım hiçbir iş yapamaz.—Bak görüyor musun bir atak bile yapamıyorlar.—Bizim şu K. hoca olsa böyle olmaz Başkanım.Hep böyledir. Beş maç galip geliriz, altıncı maç berabere biter, kulüpte kimse yüzümüze bakmaz. Çünkü o arkadaş bizden önce kulübe gider her masaya oturur ve kendi antrenör arkadaşını över. Bu konuşmaları da nedense hep biz duyarız. Haa şunu da belirteyim eğer maçtan galip ayrılırsak maç bitmeden bakın o kişi ortadan yok olmuştur. Ama mağlup olalım kulüp başkanıyla soyunma odasına kadar gelir ve pişkin pişkin yüzümüze bakar. Maalesef bana kızmayın ama gerçekler ne yazık ki acı. Çok yaşadık bunları.Gelelim Galatasaray’a…Hücum bölgelerinde çok etkili olmasa bile, defansta çok yerinde müdahaleler yaparak, zamanında kademeye girerek, hava toplarının hakimiyetini alarak daha üstün olduklarını gördük. Daha çok pas yapan, daha çok orta yapan, daha çok kaleye şut çeken bir Galatasaray vardı sahada. Ben olsaydım Baros ile Nonda’yı 70.dakikalarda değiştirir hücumu daha etkili yapardım. Ama tabiî ki o anda, o atmosferde Antrenörün görüşüne saygı duymak gerekir.Galatasaray’ı tekrar tebrik ediyorum.