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    ‘En İyi Film’ ödülünü ‘Siyah Karga’ aldı

    AA
    06.11.2017 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da bu yıl beşincisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali’nde (RTFF), Tayfur Aydın’ın yönettiği ‘Siyah Karga’, En İyi Film ödülüne layık görüldü.

    ROTTERDAM’da düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Aydın, 3 bin 500 euro ile ödüllendirildi.
    ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü ‘Sarı Sıcak’ filmiyle Fikret Reyhan ve ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ filmiyle Erhan Tuncer aldı. İki yönetmen bu başarılarıyla biner euro ödül kazandı.
    Bu yıl ilk defa yapılan ‘En İyi Kısa Film’ ödülünü Onur Yağız’ın çektiği ‘Toprak’ filmi kazandı.
    ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ de Uluslararası Adana Film Festivali (UAFF) Direktörü İsmail Dikilitaş tarafından Erdal Özyağcılar’a verildi.

    ‘En İyi Film’ ödülünü ‘Siyah Karga’ aldı

    DİKİLİTAŞ: TÜRK SİNEMASI YENİ YENİ KİMLİK KAZANIYOR
    UAFF Direktörü İsmail Dikilitaş, Türk sinemasının Avrupa’ya açılan kapısının desteklenmesi gerektiği için UAFF ile RTTF arasında kardeşlik ve ortaklık protokolü üzerinde çalışmaların olduğunu söyledi. Dikilitaş, “Türk sineması, yeni yeni kimlik kazandığı dönemde Avrupa sinemasının ilgisini çekmeye başladığından dolayı Avrupa’da Türk filmini tanıtan festivaller önem kazandı” dedi.
    Hollanda Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle Hollanda-Türkiye Kültür Vakfınca düzenlenen festival kapsamında Hollanda’nın Utrecht, Enschede, Lahey ve Rotterdam kentlerinde 19 Türk filmi gösterildi.
    Festival, 10-12 Kasım günleri arasında Delft şehrinde yapılacak gösterimlerle sona erecek.

    ‘En İyi Film’ ödülünü ‘Siyah Karga’ aldı‘En İyi Film’ ödülünü ‘Siyah Karga’ aldı

    Etiketler: Kırmızı Lale Film Festivali
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