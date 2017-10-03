Deniz kenarında düğün seviyoruz

‘Nasıl bir düğün ortamı hayal ediyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan 18.856 kişinin %29'u deniz kenarında bir düğün, %25’i ise kır düğünü dedi. Sokaklarda düğün yapılmasını doğru buluyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan 152 kişinin %62'si hayır cevabını verdi.

İlk dansımız ‘İrem Derici’ ile!

Son olarak ‘Bu sene en çok duyacağımız düğün şarkısı sizce kimin olur?’ sorusunda %36 ile İrem Derici birinci, %30 ile Mustafa Ceceli ikinci oldu.

Gelinlik mükemmel olmalı!

‘Düğün zamanı en mükemmel olması gereken unsur sizce nedir?' sorusunu yanıtlayan 271 kişinin %93'ü gelinlik, %3’ü buket, %2’si duvak ve geri kalan %2’si de ayakkabı dedi. ‘Düğün fotoğrafınız nerede çekilsin istersiniz?’ sorusunu yanıtlayan 2.675 kişinin %92’si ise dış mekan derken, %8’i fotoğraf stüdyosu dedi.

Mecbur olmasak gitmeyeceğiz!

‘Kına gecesi, nişan, düğün gibi davetlere kendi isteğinizle mi katılırsınız?’ diye soruldu ve 952 kişinin %59’u hayır cevabını verdi.

En iyi düğün Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğünü!

‘En iyi düğün hangisiydi?' sorusunu yanıtlayanlardan %57'si Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, %22’si Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ve %21’i ise Kenan Doğulu ve Beren Saat dedi.