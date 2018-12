BY HOLDİNG’İN BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Su arıtma, biyolojik & endüstriyel, atıksu arıtma ve geri kazanım sistemleri konusunda şirketlerini dünyanın en büyük devleri arasına çıkartan BY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt Yıldırım, büyük çoğunluğun oylarıyla gelen, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Holding’i’’ ödülünün kendilerine mutluluk ve gurur verdiğini belirtti.

Birbirinden ünlü sanatçıların ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı ödül töreninde Beyazıt Yıldırım; “Bu muhteşem gecede sizler gibi değerli, her biri kendi alanında başarılı isimlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. By Holding olarak, dünyanın birçok ülkesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına, var gücümüzle çalışıyoruz. Yorgunluğumuzu hafifleten ve bize gurur veren bu ödülle sorumluluğumuzun daha da arttığına inanıyorum. Daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz. Bize destek verip bu ödüle layık gören, başarısını yılın en iyi çıkış yapan holding’i ödülüyle taçlandıran herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarından gelen soruları da cevaplayan By Holding Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt Yıldırım; “Mutluluğu ve gururu bir arada yaşamaktayız. Biz çok genç, fakat yaptığı işlerle ülkesini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden bir holdingiz. Ülkemize milletimize karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 7 gün 24 saat yoğun bir tempo içerisindeyiz. Aldığımız bu ödül, bize doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan sonrası için daha motive olmuş daha kendine güvenen, kendi milletinin desteğini de almış bir kurum olarak yatırımlarımıza devam etmiş olacağız.’’dedi.

BY Holding’in amiral gemisi olan TES Water Group, şirketiyle dünyanın 40 ülkesine ihracat ve onlarca ülkede su arıtma tesisleri kuruyor. Holding bünyesinde her biri kendi sektöründe liderliğe yürüyen BY Construction, BY Invest, BY Energy, Duhatech Makine Teknolojileri, Tes Water Group şirketleri bulunuyor.

