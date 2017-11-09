En iyi cevaplar hep onda: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mehmet Ünal

1-Hem hisli, hem düşünceli...
Sınavların iyi geçerse ikisini beraber kutlarsınız.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 7 Kasım 2017
2- İtirazı olan? Olabilen?
Doğru. https://t.co/eNM6Ocplwh— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 7 Kasım 2017
3-On ikiden vurdu!
Sınavlarla tanışıklığın yok galiba Selman. https://t.co/GkSxflR4fb— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 7 Kasım 2017
4-Geliyormuş...
Geliyor.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 7 Kasım 2017
5-Adam haklı beyler...
Bence beynin en iyi çalıştığı saat.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 1 Kasım 2017
6-Doğru söylüyor... Öğrenmek gibisi var mı?
En iyi sakinleştirici iyi ders çalışmak.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 1 Kasım 2017
7-Ah ah...
Kader.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 29 Ekim 2017
8- Yine on ikiden!
Konyaaltı'ndan gel artık Gökhan sınavlar başlıyor.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 29 Ekim 2017
9-Hizmette de sınır yok!
Alışamayanları bir de vizelerle birlikte alıştırmaya çalışıyoruz.— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 29 Ekim 2017
10- :D :D :D
Normal yoldan yürüseniz daha kolay çözüm olmaz mı?— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 29 Ekim 2017