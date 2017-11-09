En iyi cevaplar hep onda: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mehmet Ünal

Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Mustafa Ünal, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. 2016’dan beri Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük yapan Mustafa Ünal, Twitter üzerinden öğrencilere verdiği cevaplarla ortalığı kırıp geçiriyor!