Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>En iyi borçlananlar ödüllendirildi

En iyi borçlananlar ödüllendirildi

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

TÜRK sermaye piyasaları ile finans sektörünün ödüllerinden, “2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri” sahiplerini buldu.

Büyük ödüllerin sahibi Rönesans Sağlık Yatırım, İş Bankası, Halkbank, Coca-Cola İçecek ve Turkcell oldu. Rönesans Sağlık Yatırım ödüle, 288 milyon Euro tutarındaki Türkiye’de yapılan ilk proje bonosu ihracıyla, çift-dilim Kamu Özel İşbirliği Projesi bono finansmanı sunduğu Elazığ PPP Projesi ile layık görüldü. İş Bankası, yerel sermaye piyasalarında ilk Basel III uyumlu 2. seviye Yurtiçi Değişken Faizli İhracıyla ödül aldı. 1 milyar TL Basel III uyumlu 2. seviye İç Borçlanma Bonosu ile Türkiye iç piyasalarında 2. seviye Basel III uyumlu enstrüman ihraç eden üçüncü kredi kuruluşu haline gelen Halkbank da “Yılın Yerel Bono Anlaşması” ödülünü kazandı.  Turkcell’in Türkiye’de ilk banka dışı teminat olarak (ABS) ihraç ettiği 100 milyon TL’lik “Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı” “Yılın Yapılandırılmış Finansman Anlaşması” ödülünü kazandırdı. “Yılın Uluslararası Bono Anlaşması” kategorisinde verilen ödül de, 500 milyon dolar üst düzey teminatsız tahvil ihracı ile Coca-Cola İçecek’in oldu.

Etiketler: Bonds & Loans Ödülleri , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri