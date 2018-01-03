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En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

2018'de yeni bir bilgisayar almış olabilirsiniz. Bu bilgisayarınıza hangi oyunları yüklesem diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz işte birbirinden güzel bilgisayar oyunu tavsiyeleri.

Artık oyun oynamak denilince akla ilk olarak konsollar gelse de büyük bir bilgisayar oyuncu kitlesi de bulunuyor. Bu kişilerin oynayabileceği en iyi oyunları listeledik. işte o oyunlar:

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Destiny 2

Oyun ilk versiyonuna göre oyuncular tarafından daha çok tercih ediliyor. Destiny 2'ye alışılması zor olmadığı için çok fazla zaman harcamanız gerekmiyor. Bunlara ek olarak oyunun hikayesinin zenginliği ve animasyon bakımından güçlü olması da oyuncuların ilgisini çekiyor. Oyunda dost Muhafızlar ile birlikte çalışarak uzaylıları yenmeye çalışıyoruz. 

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Çıktığı günden bu yana Steam'de en çok oynan oyunlar arasında zirvede yer alıyor. Oyun oyunculara gerçek zamanlı ve kalabalık bir savaş deneyimi sunuyor. Battle Royale tarzı oyunları seviyorsanız kesinlikle bu oyunu denemelisiniz. 

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Dream Daddy: A Dad Dating Simulator

Role bürünme oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gerekiyor. Oyunda oyuncular genç kzıına bakmakla yükümlü bekar bir babayı kontrol ediyor. Oyunun birbirine farklı sonu bulunuyor ve farklı taz ve karakterdeki babalar arasında seçim de yapabiliyorsunuz.

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Twin Saga

Anime sevenleri eğlendirecek kesitler barındıran oyunda, görevlerin belli bölümleri otomatik olarak karakter tarafından geçilebiliyor. Böylelikle oyuncuların güçlerini gerçek kavgalara saklaması mümkün oluyor. Farklı karakter sınıfları arasında seçim yapılabilmesi ve bu sınıflar arasında geçiş yapılabilmesi de oyunu keyifli hale getiriyor.

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Cuphead

Walt Disney’in 1930’lu yıllardaki çizgi filmlerine aşina olanlar ve bu filmleri beğenenler, Cuphead’in tasarımından fazlasıyla etkilenebilirler. Görsel bakımdan oldukça başarılı olan oyun, zorluğuyla da cazibesine farklı bir boyut daha eklemeyi başarıyor.

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Resident Evil 7 

Zombi maceralarını ve korku oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda saklanan korkutucu karakterler, evin köşelerinde ortaya çıkıyor ve ev bir zombi labirentine dönüşüyor.

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

Emily is Away Too

Bir zamanlar kullanılan MSN Messenger gibi masaüstü anında sohbet yazılımları üzerine kurulu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların görevi ise, kendilerini hatırlamayan ve asla birlikte olamayacakları Emily’yi mutlu etmek. 

En iyi bilgisayar (PC) oyunları

League Of Legends

Dünyanın en büyük MOBA oyunları arasında yer alan oyun aldığı güncellemeler ile hala yeni hissiyatını vermeye devam ediyor. League Of Legends aynı zamanda eSpor'un önemli bir ayağı olarak karşımıza çıkıyor.

 

 

Etiketler: 2018'de oynayabileceğiniz oyunlar , Oyun tavsiyeleri
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