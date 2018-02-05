En iyi arkadaşları normal insanlar olan 4 ünlü isim

Taylor Swift ve Abigail Anderson
Taylor Swift dünyaca tanınan ünlü bir isim olsa da, aslında eski günlerden beri onun hayatında olan bir kız arkadaşı var. Abigail Anderson ve Swift lise yıllarından beri çok iyi arkadaşlar. Öyle ki onların dostluğu, Swift'in müzikteki başarısına rağmen bozulmadı. Hatta Anderson, aslında onun şöhretinin bir parçası. Bildiğiniz gibi, Swift'in sevilen şarkısı "Fifteen", Swift ve Anderson'un lise yıllarından bir öyküsünü anlatıyor. İşte yıllardır devam eden bu dostluk, bugüne dek bir an olsun sarsılmadı. Swift ve sevgilisi Calvin Harris ayrıldığında, Anderson en yakın arkadaş olarak üzerine düşeni yaptı ve Instagram hesabından Swift için bir mesaj yayınladı. Benzer şekilde Anderson nişanlandığında, Swift orada, onun hemen yanı başındaydı.
Rihanna ve Melissa Forde
Rihanna ve Melissa Forde, on yıldan daha fazla bir süredir çok yakın arkadaşlar. Forde'nin Instagram hesabından yayınladığı mesaj, aslında aralarındaki gerçek dostluğu gayet açık bir şekilde anlatıyor: "Bu dünyada bulduğunuz her gerçek insana sıkı sıkıya tutunun.... İşte gerçek bir doğum günü! 15 yıldır ona bayılıyorum, bereketli bir yıl olması dileğiyle! Onu çikolatadan daha fazla seviyorum ve arkadaşlığımızın ne kadar derin olduğunu biliyorsunuz...."
Ariana Grande ve Alexa Luria
Ariana Grande için, şöhretin dışında, bugüne kadar yanında olan birçok arkadaşı var ve Alexa Luria da bunların başında geliyor. Grande, Alexa'nın en iyi arkadaşı. Ünlü şarkıcı bir röportajında samimiyetini şu cümlelerle anlatıyor: "İlkokuldan beri görüştüğüm bir sürü arkadaşım var. İnsanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar- çok tuhaf. Oysa ben hala müzikalleri ve köpekleri seven Ariana'yım; sadece işim şarkı söylemek."
Miley Cyrus ve arkadaşları
Miley Cryrus, ünlü olmayan arkadaşlara sahip olmanın onun önceliği olduğunu belirtiyor. "Bir yerde olmaya çalışmıyorum. Arkadaşlarımın hiçbiri ünlü değil ve bunun nedeni gerçek hayatları olan gerçek insanları seviyor olmam. Çünkü onlar benim esin kaynağım." Ünlü şarkıcının Instagram sayfasına bakacak olursanız onun arkadaşlarına ne kadar önem verdiğini zaten göreceksiniz..
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