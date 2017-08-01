 En iyi arkadaşını çocukluktan beri tanıyanların bileceği 8 durum

Dünyanın en komik fotoğraflarına sahipsinizdir

Çocukluk arkadaşları birbirlerinin en aptal sümüklü hallerinden ergenlikteki emo hallerine her durumu bilirler. Bu nedenle tarihlerindeki en sipastik fotoğraflarda birliktedirler. Hiçbiri diğeriyle dalga geçemez çünkü arada sır yoktur.

Birbirinizle tonlarca anınız vardır

Çocukluktan şimdiki zamana ne kadar da çok geçti düşünsenize! Ve tüm bu zaman boyunca başınızdan geçenlerin en yakın şahidi birbiriniz oldunuz. Bu nedenle bir konuşmaya başladığınızda sizin dışınızda herkes sıkılmaya başlıyor. Çünkü siz o anları tekrar yaşarken onlar sadece anlamaya çalışıyorlar.





Birbirinizin en kötü hallerini bilirsiniz

Çok içip gece boyunca kusmaya, ayrılınan sevgilinin camını taşlamaya kadar pek çok utanç verici anı birlikte yaşadığınız için artık gerçekten ayrınız gayrınız kalmamıştır. Birbirinizin adeta gerçek anlamıyla içini bilirsiniz.

Hayatınızın en önemli anlarında birliktesinizdir

Çocukluktan itibaren ister iyi olsun ister kötü her anda birbirinizle olursunuz. İlk aşktan mezuniyete, ilk sevgiliden terk edilişe, nikaha, düğüne, doğuma… Hayatta ne kadar önemli an varsa çocukluk arkadaşları el ele kol kola oradadır.





Birbirinizin ailesinin bir parçası olursunuz

Arkadaşınızın ailesi de bir süre sonra sizin çocukluktan itibaren gelişiminize şahit olduğundan siz de ailenin bir parçası haline gelirsiniz. Önemli günlerde görüşmek bir kenara, herhangi bir günde onların evinde pijamalarınızla dolaşıyor olmanız garip değildir.

Birbirinize asla yalan söyleyemezsiniz

Çocukluk arkadaşınızdan bir şey saklamak ya da ona yalan söylemek imkansızdır. Sizi sizden sonra en iyi tanıyan insan olabileceğinden bir şeyi saklamaya çalıştığınızı ve yalan söylediğinizi hemen anlar. Bu nedenle bunu deneyemezsiniz bile.

Başkalarını aranıza almak istemezsiniz

Çocukluk arkadaşlarının arasına girebilecek o cesur kişi gerçekten yürek yemiştir. Taraflardan biri diğerine yeni birini tanıştırdığında diğerinin kıskançlık duymaması imkansızdır. Bu nedenle çocukluk arkadaşları birlikte büyür, yaşlanır ve ölür.