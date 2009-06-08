Ã‡Ã¼nkÃ¼ Daum Avrupaâ€™nÄ±n medyatik olmayan fakat en baÅŸarÄ±lÄ±, iÅŸini Ã§ok iyi yapan

Olumlu ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan antrenÃ¶rlerinden biri.

Bunu, BeÅŸiktaÅŸ da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zamanlarda Ã§ok iyi izledik.

Daumâ€™un en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸi teknik kadronun bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ok Ã¶nem verir.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Tek adam olmaktan her zaman kaÃ§Ä±nmÄ±ÅŸtÄ±r.Daumâ€™un Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlardaki futbolcularÄ± analiz ettiÄŸimiz zaman.SÃ¼ratli, kuvvetli, dayanÄ±klÄ±, oyun dÃ¼zenini sahaya yansÄ±tan ve Ã§ok az sakatlÄ±k yaÅŸayan futbolcular gÃ¶rÃ¼rÃ¼z.Ã‡Ã¼nkÃ¼ Daum tecrÃ¼besinin yanÄ±na her zaman yenilikleri katmayÄ± ve antrenman bilimini yakÄ±ndan takip etmeyi Ã§ok iyi bilen, bir beceriyi veya taktiÄŸi futbolcularÄ±na aktarma basamaklarÄ±nÄ± Ã§ok iyi anlatan bir antrenÃ¶r. Ã–ÄŸretme yeteneÄŸi Ã§ok iyi geliÅŸmiÅŸ bir Ã¶ÄŸretmen gibidir. Buna, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde bizzat yakÄ±ndan ÅŸahit olurduk. Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksek Okulunda Ã¶ÄŸrenci iken BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n antrenmanlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmamaya dikkat eder, tutabildiÄŸimiz kadar notlar tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±k. Bir futbol talkÄ±mÄ±nda, atletizm ve cimnastik antrenmanlarÄ±na bu kadar Ã¶nem verev bir antrenÃ¶r daha gÃ¶remedim desem yalan olmaz. Bundan dolayÄ± futbolcularda Ã§ok az sakatlÄ±k rastlanmaktadÄ±r. Bu futbolcu iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans.Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlarda sistemi Ã§ok iyi oturtur. En az iki yÄ±l bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler olmazsa Daumâ€™un taktik izleri, Daum gittikten sonra da hala takÄ±m Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.Â

FenerbahÃ§e bence son yÄ±llarÄ±n en iyi antrenÃ¶rÃ¼nÃ¼ alarak bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlamÄ±ÅŸ durumda.

EÄŸer kadro korunur ve yabancÄ± deÄŸil de iki TÃ¼rk futbolcu alÄ±nÄ±rsa, FenerbahÃ§e 2009-2010 sezonunda ÅŸampiyonlar ligine direk katÄ±lacak bir takÄ±m olur.

Daumâ€™un olumsuz tek Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r.

O da, Mustafa Denizli kadar ÅŸanslÄ± antrenÃ¶r deÄŸildir.

