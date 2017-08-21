En istikrarlı ülke Türkiye olacak

Yıldırım, Singapur’un önümüzdeki yıl ASEAN Dönem Başkanı olacağını vurgulayarak, “Ağustos başında sektörel diyalog ortağı olduk. Ümit ediyorum ki gelecek yıl ASEAN bünyesinde de Türkiye’nin daha etkin şekilde rol alması için Singapur gereken desteği, katkıyı verecektir. Gelişmiş serbest ticaret anlaşması, Türk ve Singapurlu yatırımcılara, iş adamlarına büyük imkanlar sunuyor. Bu imkanları en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ DEVAM

Singapur ziyaretinde ISEAS Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 41’incisi düzenlenen “Singapore Lecture” konferansına da konuşmacı olarak katılan Yıldırım, “Türkiye’nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini korumaktadır. Avrupa Birliği, ülkemiz için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. Türkiye, AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı ve AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği’ni güncelleyerek ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunun başarılabileceğini öngörüyoruz” dedi. Yıldırım, Singapurlu yatırımcılara, aynı zamanda Türk işadamlarına büyük görev düştüğünü belirterek daha fazla bir araya gelmeleri, birlikte çalışmaları, hem Türkiye’de hem Singapur’da hem de üçüncü ülkelerde meydana gelen büyük fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Yıldırım, “Singapur’la serbest ticaret anlaşması sayesinde önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağına, ekonomik ilişkilerde yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Bu anlaşma ikili ve bölgesel ilişkilerimize açılan tarihi bir fırsat penceresi olmaya devam edecek” dedi.

SALONU FIKRA İLE GÜLÜMSETTİ

BAŞBAKAN Yıldırım, “Son konuşmacı” fıkrasını anlatmak istediğini, salondaki bulunanların, “Salon dolu, anlatma” dediğini aktardı. Bunun üzerine “Ben yine de anlatayım, biraz güldüreyim sizi” diyen Yıldırım, şu fıkrayı anlattı: “Böyle çok yüksek katılımlı bir toplantıda, konuşmacılar birer birer çıkıp konuşmalarını yaparken, bir yandan da uzatmışlar ve salon boşalmaya başlamış. Millet sıkılmış, yavaş yavaş çıkıyorlar sonra konuşmacının birini çağırmışlar. Çıkmış, bir bakmış ki bir kişi kalmış salonda. Benim gibi şu şeylere bakarak, konuşmasını gayet ciddi bir şekilde tamamlamış. Bitirdikten sonra doğru karşısında oturan beyefendinin yanına gitmiş, ‘Çok teşekkür ederim efendim.’ demiş. Adam şaşkın, ‘Niye teşekkür ediyorsun kardeşim.’ demiş. ‘Herkes çekti gitti, sen sonuna kadar benim konuşmamı dinledin.’ Adam gayet sakin, soğuk bir vaziyette, ‘Teşekkür etmene lüzum yok kardeşim, senden sonraki konuşmacı benim.’ demiş.”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHİ ANLAŞMA

SİNGAPUR Başbakanı Lee Hsien Loong da, Singapur ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (STA) karşılıklı yararlanacağını söyledi. Singapur Başbakanı Lee ve Başbakan Yıldırım, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lee, Türkiye’nin, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğine (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olarak kabul edildiğini hatırlattı ve Singapur’un bunu desteklediğini vurguladı. Bu ortaklığın Türkiye’nin bölgede aktif şekilde yer almasını sağlayacağını belirten Lee, Singapur ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, düzenli olarak yüksek seviyelere çıktığına dikkati çekti. Lee, “Serbest Ticaret Anlaşması’ndan karşılıklı olarak yararlanacağız. Bu, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri” dedi.