MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>En istikrarlı ülke Türkiye olacak

En istikrarlı ülke Türkiye olacak

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 21:56Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 21:56

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bundan sonraki on yıllarda Türkiye’nin en istikrarlı ülke olacağını bildirdi. Yıldırım, Singapur-Türkiye İş Forumu’nda, işadamları, yatırımcılar için güven ve öngörülebilirliğin önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Evet, biz geçen yıl kötü bir tecrübe yaşadık. Hiç olmaması gereken bir iş oldu. Bu olaya rağmen yılın sonunda yüzde 2.9 büyümeyi başardık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5, ikinci çeyrekte daha fazla, yüzde 7 büyüme öngörüyoruz. O bakımdan geleceğe yönelik ‘Acaba Türkiye’de bir istikrarsızlık olur mu, olmaz mı’ diye bir soru akla gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak buradan söylüyorum, bundan sonraki gelecek on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Bunu açıkça söylüyorum.”

Yıldırım, Singapur’un önümüzdeki yıl ASEAN Dönem Başkanı olacağını vurgulayarak, “Ağustos başında sektörel diyalog ortağı olduk. Ümit ediyorum ki gelecek yıl ASEAN bünyesinde de Türkiye’nin daha etkin şekilde rol alması için Singapur gereken desteği, katkıyı verecektir. Gelişmiş serbest ticaret anlaşması, Türk ve Singapurlu yatırımcılara, iş adamlarına büyük imkanlar sunuyor. Bu imkanları en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ DEVAM

Singapur ziyaretinde ISEAS Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 41’incisi düzenlenen “Singapore Lecture” konferansına da konuşmacı olarak katılan Yıldırım, “Türkiye’nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini korumaktadır. Avrupa Birliği, ülkemiz için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. Türkiye, AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı ve AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği’ni güncelleyerek ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunun başarılabileceğini öngörüyoruz” dedi. Yıldırım, Singapurlu yatırımcılara, aynı zamanda Türk işadamlarına büyük görev düştüğünü belirterek daha fazla bir araya gelmeleri, birlikte çalışmaları, hem Türkiye’de hem Singapur’da hem de üçüncü ülkelerde meydana gelen büyük fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Yıldırım, “Singapur’la serbest ticaret anlaşması sayesinde önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağına, ekonomik ilişkilerde yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Bu anlaşma ikili ve bölgesel ilişkilerimize açılan tarihi bir fırsat penceresi olmaya devam edecek” dedi.

SALONU FIKRA İLE GÜLÜMSETTİ

BAŞBAKAN Yıldırım, “Son konuşmacı” fıkrasını anlatmak istediğini, salondaki bulunanların, “Salon dolu, anlatma” dediğini aktardı. Bunun üzerine “Ben yine de anlatayım, biraz güldüreyim sizi” diyen Yıldırım, şu fıkrayı anlattı: “Böyle çok yüksek katılımlı bir toplantıda, konuşmacılar birer birer çıkıp konuşmalarını yaparken, bir yandan da uzatmışlar ve salon boşalmaya başlamış. Millet sıkılmış, yavaş yavaş çıkıyorlar sonra konuşmacının birini çağırmışlar. Çıkmış, bir bakmış ki bir kişi kalmış salonda. Benim gibi şu şeylere bakarak, konuşmasını gayet ciddi bir şekilde tamamlamış. Bitirdikten sonra doğru karşısında oturan beyefendinin yanına gitmiş, ‘Çok teşekkür ederim efendim.’ demiş. Adam şaşkın, ‘Niye teşekkür ediyorsun kardeşim.’ demiş. ‘Herkes çekti gitti, sen sonuna kadar benim konuşmamı dinledin.’ Adam gayet sakin, soğuk bir vaziyette, ‘Teşekkür etmene lüzum yok kardeşim, senden sonraki konuşmacı benim.’ demiş.”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHİ ANLAŞMA

SİNGAPUR Başbakanı Lee Hsien Loong da, Singapur ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (STA) karşılıklı yararlanacağını söyledi. Singapur Başbakanı Lee ve Başbakan Yıldırım, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lee, Türkiye’nin, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğine (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olarak kabul edildiğini hatırlattı ve Singapur’un bunu desteklediğini vurguladı. Bu ortaklığın Türkiye’nin bölgede aktif şekilde yer almasını sağlayacağını belirten Lee, Singapur ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, düzenli olarak yüksek seviyelere çıktığına dikkati çekti. Lee, “Serbest Ticaret Anlaşması’ndan karşılıklı olarak yararlanacağız. Bu, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri” dedi.

Etiketler: Binali Yıldırım , Singapur , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri