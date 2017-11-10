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    En hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına girdi

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Ödeme teknolojileri şirketi Cardtek, Deloitte tarafından Türkiye’de 12 yıldır düzenlenen ve en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Fast50’de donanım ve processing olmak üzere 2 farklı alanda ödül aldı.

    Cardtek, Deloitte’un bu yıl 12’ncisini gerçekleştirdiği ve son 4 yılda, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlediği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2017 Programı’nda yer aldı. Kuruluşlar, 2013-2016 yılları arasında net satış gelirlerinde kaydettikleri büyümeye göre programda yer almaya hak kazanıyor.

    8 yıldır üst üste Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olduğu Deloitte tarafından tescillenen Cardtek, Deloitte Fast50’de, donanım ve processing olmak üzere 2 farklı alanda ödül alma başarısını sağladı. 

    Şirketin CEO’su Turgut Güney, “Türkiye’de doğan Cardtek, bugün ödeme sistemleri dünyasında global listede ilk 10 şirketten biri olmak üzere çalışıyor. Bu doğrultuda Amerika, Avrupa, Orta Doğu'daki ofislerimiz ve ekiplerimizle uluslararası çapta çalışıyoruz” dedi. 

    Şirketin yeni hedefleri arasında otomotiv üreticileri ile güvenli mobil ödeme konusunda uluslararası çapta gelişim sağlamak bulunuyor. 

    Etiketler: internet
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