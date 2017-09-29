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    En havadar festival

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 14:45 | Son Güncelleme:

    İlk outdoor spor festivalimiz hayırlı olsun. Alaçatı’da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek The Bloom Out, 7’den 70’e katılımcılarına, spora ve doğaya uyanacakları dopdolu bir üç gün vaat ediyor.

    Doğa, deniz ve sporun bir araya geldiği bir ortam düşünün. Koşudan bisiklete, triatlondan yogaya, yüzme ve dalıştan windsurf ve kiteboard’a 15 farklı spor disiplininden istediğinizi yapabiliyorsunuz. Hatta yarışlara, workshop’lara katılabiliyor, konserleri ve özel gösterileri izleyebiliyorsunuz. Alaçatı’da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen The Bloom Out Festivali, 7’den 70’e katılımcılarına spor, doğa, temiz hava ve aktivite dolu üç gün geçirme imkânı sunuyor.

    En havadar festival

    Festival, 6 Ekim sabahı windsurf ve kiteboard etkinlikleriyle başlıyor. Bu etkinlik 10.00 ile 18.00 arası sürerken dalabilir, plaj voleybolu turnuvasına katılabilir veya sahilde yoga yapabilirsiniz. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Cumartesi sabahı 09.00’da çocuklarınız koşu yarışına katılabilir. Aynı saatte siz de 5 veya 10 kilometrelik yetişkin koşu yarışında boy gösterebilirsiniz. Pazar günü ise en çok bisiklet sürmeyi sevenleri sevindirecek. Alaçatı Bisiklet Turu’nun başlama saati 09.00. Üç buçuk saat sonra da yarışmada derece yapanlara ödülleri takdim edilecek. Festivalin kapanışı ise sahil voleybol turnuvasından sonra düzenlenecek konserle...

    En havadar festival

    Festivale katılım ücreti 150 TL. The Bloom Out festival biletiyle tüm etkinliklere ücretsiz katılabileceğinizi ve etkinlik alanlarından yararlanabileceğinizi unutmayın. Dilerseniz tüm yarış kategorilerini içeren festival genel paketi, dilerseniz yalnızca Alaçatı yarı maratonu ya da yalnızca Alaçatı duatlonu yaş grupları yarışlarını seçebilirsiniz. Hatırlatalım; festival genel paketi, yarı maraton ve duatlon da dahil olmak üzere tüm etkinlikleri içeriyor.

    En havadar festival

    Etiketler: Festival , The Bloom Out , keyif
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