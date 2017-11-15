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    En güzel Orhan Veli Kanık şiirleri

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 08:26 | Son Güncelleme:

    Bugün Orhan Veli Kanık'ın aramızdan ayrılışının 67. yıl dönümü. İnternete araştırma yapan vatandaşlar, Orhan Veli'nin şiirlerini ve eserlerini arıyorlar. İşte Orhan Veli Kanık'ın şiirleri

    1. Giderayak

    “Handan, hamamdan geçtik,
    Gün ışığında hissemize razıydık;
    Saadetinden geçtik,
    Ümidine razıydık;
    Hiçbirini bulamadık;
    Kendimize hüzünler icat ettik,
    Avunamadık
    Yoksa biz…
    Bu dünyadan değil miydik?”

    En güzel Orhan Veli Kanık şiirleri

    2. Anlatamıyorum

    “Ağlasam sesimi duyar mısınız,
    Mısralarımda;
    Dokunabilir misiniz,
    Gözyaşlarıma, ellerinizle?
    Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
    Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
    Bu derde düşmeden önce.
    Bir yer var, biliyorum;
    Her şeyi söylemek mümkün;
    Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
    Anlatamıyorum.”

    orhan veli kanık şiirleri

    3. Dağ Başı

    “Dağ başındasın;
    Derdin günün hasretlik;
    Akşam olmuş,
    Güneş batmış,
    İçmeyip de ne haltedeceksin”

    En güzel Orhan Veli Kanık şiirleri

    4. Gün Olur

    “Gün olur, alır başımı giderim,
    Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
    Şu ada senin, bu ada benim,
    Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
    Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;
    Çiçekler gürültüyle açar;
    Gürültüyle çıkar duman topraktan.
    Hele martılar, hele martılar,
    Her bir tüylerinde ayrı telaş!…
    Gün olur, başıma kadar mavi;
    Gün olur başıma kadar güneş;
    Gün olur, deli gibi…”

    orhan veli kanık şiirleri

    5. Dalga

    “Mesut sanmak için kendimi
    Ne kağıt isterim, ne kalem
    Parmaklarımda sigaram
    Dalar giderim mavisinden içeri
    Karşımda duran resmin..

    Giderim deniz çeker
    Deniz çeker, dünya tutar
    İçkiye benzer birşey mi var
    Birşey mi var ki havada
    Deli eder insanı, sarhoş eder?”

    6. Birdenbire

    “Birdenbire;
    Her şey birdenbire oldu.
    Kız birdenbire, oğlan birdenbire;
    Yollar, kırlar, kediler, insanlar…
    Aşk birdenbire oldu,
    Sevinç birdenbire…”

    orhan veli şiirleri

    7. Ayrılış

    “Bakakalırım giden geminin ardından;
    Atamam kendimi denize, dünya güzel;
    Serde erkeklik var, ağlayamam.”

    8. Düşüncelerimin Başucunda

    “Onun da dudaklarında bir eskiye dönüş,
    O da yüzmede bir ses yığını üzerinde.
    Bin hatırayı bir anda duyan gözlerinde
    İnsana ruhlar dolusu haz veren düşünüş.”

    En güzel Orhan Veli Kanık şiirleri

    9. Seni Sevmek

    “Bir çocuk ne anlar sevmekten?
    Ne anlar ki sevgi uğruna ölmekten
    Ne anlar yaşam nedir, dünya ne?
    Herşey tozpembedir onun gözünde
    Hep umut vardır o küçük yüreğinde…
    Karanlıkta aydınlık hisseder
    Olmayacak sevdaya olur der..
    Ben de çocuğum ve cezalıyım…
    cezam sevilmemek
    Tek suçum ise seni be canım seni sevmek….”

    orhan veli şiirleri

    11. Sevdaya Mı Tutuldum

    “Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
    Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
    Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?
    Çok sevdiğim salatayı bile
    Aramaz mı olacaktım?
    Ben böyle mi olacaktım?”

    12. Derdim Başka

    “Sanma ki derdim güneşten ötürü;
    Ne çıkar bahar geldiyse?
    Bademler çiçek açtıysa?

    Ucunda ölüm yok ya.
    Hoş, olsa da korkacak mıyım zaten
    Güneşle gelecek ölümden?

    Ben ki her nisan bir yaş daha genç,
    Her bahar biraz daha aşığım;
    Korkar mıyım?
    Ah, dostum, derdim başka”

    13. Denizi Özleyenler İçin

    “Gemiler geçer rüyalarımda,
    Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
    Ben zavallı,
    Ben yıllardır denize hasret.”

    14. Rüya

    “Annemi ölmüş gördüm rüyamda.
    Ağlayarak uyanışım hatırlattı bana,
    bir bayram sabahı
    Gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp
    Ağlayışımı.”

    15. Pazar Akşamları

    “Şimdi kılıksızım, fakat
    borçlarımı ödedikten sonra
    ihtimal bir kat da yeni esvabım olacak
    ve ihtimal sen
    yine beni sevmeyeceksin.
    bununla beraber pazar akşamları
    sizin mahalleden geçerken,
    süslenmiş olarak,
    zannediyor musun ki ben de sana
    şimdiki kadar kıymet vereceğim?”

    16. Ölüme Yakın

    “Akşamüstüne doğru, kış vakti;
    Bir hasta odasının penceresinde;
    Yalnız bende değil yalnızlık hali;
    Deniz de karanlık, gökyüzü de;
    Bir acaip, kuşların hali

    Bakma fakirmişim, kimsesizmişim;
    -Akşamüstüne doğru, kış vakti-
    Benim de sevdalar geçti başımdan.
    Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış;
    Zamanla anlıyor insan dünyayı.”

    orhan veli şiirleri

    17. Yaşamak

    “Biliyorum, kolay değil yaşamak;
    Ama işte
    Bir ölünün hala yatağı sıcak,
    Birinin saati işliyor kolunda.
    Yaşamak kolay değil ya kardeşler,
    Ölmek de değil;

    Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.”

    18. Açsam Rüzgara

    “Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş
    Mavilerde sefer etmek!
    Bir sahilden çözülüp gitmek
    Düşünceler gibi başıboş.
    Açsam rüzgara yelkenimi;
    Dolaşsam ben de deniz deniz
    Ve bir sabah vakti, kimsesiz
    Bir limanda bulsam kendimi.”

    19. Davet

    “Bekliyorum
    Öyle bir havada gel ki,
    Vazgeçmek mümkün olmasın.”

    20. Değil

    “Bilmem ki nasıl anlatsam;
    Nasıl, nasıl, size derdimi!
    Bir dert ki yürekler acısı,
    Bir dert ki düşman başına.
    Gönül yarası desem…
    Değil!
    Ekmek parası desem…
    Değil!
    Bir dert ki…
    Dayanılır şey değil.”

    Etiketler: şiir
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