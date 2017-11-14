'En Güzel Buzağı' seçildi

Silivri Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ikincisini düzenlendiği “Buzağı güzellik Yarışması” Değirmenköy’de gerçekleşti. Erkek ve dişi kategorisinde toplamda 21 buzağı yarıştı. Yarışmanın başında bir açılış konuşması yapan Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, “Buzağı güzellik yarışmasının bizler için önemli bir yanı vardır. Eğlencenin yanında bir de hayvancılığın buralarda olduğunun bir göstergesi açısından bu etkinliği düzenlenmiş bulunmaktayız. Bu yıl 2’incisini düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz etkinliğin sonucundan Bursa’dan, Konya’dan ve Erzurum’dan olumlu tepkiler aldık. “İstanbul’da hayvancılık var mı?’ diye izleyip de bize geri dönüş yaptılar. İstanbul’da hayvancılığın olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Bugünkü katılımların gayet de güzel olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yarışmada öğrencilerin bulunmasının kendilerine ayrı bir mutluluk kattığını söyleyen İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Karaca da, “Öğrencilerin burada bulunması bizlere ayrı bir mutluluk kattı. Çünkü bizler Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Tarımı İstanbul’da sürdürülebilir olmasını, genç nesillerin bu işleri iştigal etmesine bağlıyoruz. Biz Bakanlık olarak gerek İstanbul’da gerek de tüm Türkiye’de hayvancılık konusunda ciddi destekler sağlamaktayız’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayvan sahiplerinin özenle süslediği toplamda 21 buzağı, jürinin önünde birincilik için boy gösterdi. Hayvan sahiplerinin heyecanla takip ettiği yarışmada jüri üyeleri, buzağıların sağlık durumları, genel görünüm, beden yapısı ve yaşlarına göre puanladı. Puanlanmanın tamamlanması beklenirken öğrenciler halat çekme yarışması, çuval ve yumurta yarışması gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya katılan öğrencilere hediyeler verildi.