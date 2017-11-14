Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'En Güzel Buzağı' seçildi

    'En Güzel Buzağı' seçildi

    İSTANBUL (İHA)
    14.11.2017 - 20:24 | Son Güncelleme:

    Silivri’de bu yıl 2.’si düzenlenen ’En güzel buzağı” yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, hayvancılığı teşvik etmek, kültür ırkı hayvancılığı geliştirmek ve üreticiler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen en güzel buzağı yarışmasında 21 üreticinin 21 buzağısı yarıştı.

    Silivri Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ikincisini düzenlendiği “Buzağı güzellik Yarışması” Değirmenköy’de gerçekleşti. Erkek ve dişi kategorisinde toplamda 21 buzağı yarıştı. Yarışmanın başında bir açılış konuşması yapan Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, “Buzağı güzellik yarışmasının bizler için önemli bir yanı vardır. Eğlencenin yanında bir de hayvancılığın buralarda olduğunun bir göstergesi açısından bu etkinliği düzenlenmiş bulunmaktayız. Bu yıl 2’incisini düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz etkinliğin sonucundan Bursa’dan, Konya’dan ve Erzurum’dan olumlu tepkiler aldık. “İstanbul’da hayvancılık var mı?’ diye izleyip de bize geri dönüş yaptılar. İstanbul’da hayvancılığın olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Bugünkü katılımların gayet de güzel olduğunu düşünüyoruz” dedi.

    Yarışmada öğrencilerin bulunmasının kendilerine ayrı bir mutluluk kattığını söyleyen İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Karaca da, “Öğrencilerin burada bulunması bizlere ayrı bir mutluluk kattı. Çünkü bizler Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Tarımı İstanbul’da sürdürülebilir olmasını, genç nesillerin bu işleri iştigal etmesine bağlıyoruz. Biz Bakanlık olarak gerek İstanbul’da gerek de tüm Türkiye’de hayvancılık konusunda ciddi destekler sağlamaktayız’’ diye konuştu.

    Konuşmaların ardından hayvan sahiplerinin özenle süslediği toplamda 21 buzağı, jürinin önünde birincilik için boy gösterdi. Hayvan sahiplerinin heyecanla takip ettiği yarışmada jüri üyeleri, buzağıların sağlık durumları, genel görünüm, beden yapısı ve yaşlarına göre puanladı. Puanlanmanın tamamlanması beklenirken öğrenciler halat çekme yarışması, çuval ve yumurta yarışması gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya katılan öğrencilere hediyeler verildi.

    Etiketler: En güzel buzağı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet Kurumsal Bize UlaşınYatırımcı İlişkileri