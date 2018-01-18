En genç başbakan Merkel ile anlaşamadı...

Avusturya'da aşırı sağcı bir söylemle seçimden birinci çıkan ve aşırı sağcı parti FPÖ'yle birlikte koalisyon hükümeti kuran muhafazakar parti ÖVP'nin lideri Sebastian Kurz, başbakan sıfatıyla Almanya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Sputnik'in aktardığına göre, dünyanın en genç dışişleri bakanından en genç başbakanı unvanına terfi eden Kurz'un bu sıfatla Almanya Başbakanı Angela Merkel'le gerçekleştirdiği ilk görüşmede gerilim yaşandı.

'GÖÇMEN SORUNUNU KAYNAK ÜLKELERDE ÇÖZELİM'

Merkel, göçmen karşıtı Doğu Avrupa bloku ile işbirliğine giden Viyana'nın, sığınmacı kotasına karşı çıkarak 'yanlış' yaptığını söyledi.

Kurz ise zorunlu sığınmacı kotası konusunun gereğinden fazla gündem oluşturduğunu öne sürerek ''Eminim ki, göçmen sorununun çözümü, sınırların korunmasından ve göçmenlerin kaynaklandığı ülkelere daha güçlü yardımda bulunulmasından geçiyor'' dedi.

'REDDETMEYE HAKKINIZ YOK'

Buna karşılık AB üyesi ülkelerin kotalarındaki sığınmacıları almasında ısrar eden Almanya Başbakanı ''Bence AB'nin bazı üyelerinin çıkıp 'Avrupa dayanışmasına katılmak istemiyoruz' deme hakkı yok. Ben bunun yanlış olduğuna inanıyorum'' vurgusu yaptı.

MERKEL'E KARŞI ORBAN-KURZ İTTİFAKI

2015'te AB liderleri, göçmenlerle sığınmacıların birliğe giriş yaptığı Yunanistan ve İtalya'nın yükünü hafifletmek için 160 bin sığınmacının üye ülkeler arasında paylaşılmasına yönelik çoğunluk kararı almıştı. 2017 sonu itibarıyla bunların sadece 32 bini diğer üyelere nakledilebildi.

Zira Macaristan, Polonya, Çekya gibi ülkeler bu karara uymuyor. Merkel'in sık sık çatıştığı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğindeki 'Visegrad' devletlerine Kurz tam destek veriyor.