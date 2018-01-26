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En fazla üretim ve teslimat linyitte oldu

AA
26.01.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

Katı yakıtlarda geçen yıl kasımda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı kasım ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların kasımda toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 85 bin 357 ton, taş kömürü kokunda 362 bin 973 ton ve linyitte 6 milyon 94 bin 159 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 102 bin 277 ton, taş kömüründe 3 milyon 869 bin 787 ton ve taş kömürü kokunda 452 bin 265 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,2 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 80,3 ve linyitte yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 43,6'sının termik santrallere, yüzde 16,7'sinin kok tesislerine ve yüzde 4,7'sinin demir çelik haricindeki sanayiye gönderildiği tespit edildi.

Linyit teslimatının yüzde 84,9'u termik santrallere ve yüzde 8,6'sı demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken, taş kömürü koku teslimatının yüzde 94'ü demir çelik sanayisine gerçekleştirildi.

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