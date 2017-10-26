En fazla üretim ve teslimat linyitte oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların ağustosta toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 88 bin 530 ton, linyitte 4 milyon 735 bin 400 ton ve taş kömürü kokunda 372 bin 58 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 3 milyon 551 bin 565 ton, linyitte 4 milyon 982 bin 606 ton ve taş kömürü kokunda 443 bin 436 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,5 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 83,9 ve linyitte yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 53,5'i termik santrallere, yüzde 16,7'si kok tesislerine, yüzde 3,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye gönderildi.

Linyit teslimatının yüzde 85,3'ü termik santrallere ve yüzde 9,7'si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,7'si demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.



