En fazla üretim ve teslimat linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı ‘Katı yakıtlar’ verisini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların 2017 yılı Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; linyitin 4 milyon 463 bin 256 ton, taşkömürünün 109 bin 243 ton ve taşkömürü kokunun 367 bin 714 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 652 bin 938 ton, linyitin 4 milyon 396 bin 396 ton ve taşkömürü kokunun 417 bin 898 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 88 iken linyitte yüzde 101,5 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 55,3’ü termik santrallere, yüzde 20,9’u kok tesislerine, yüzde 6,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,1’i termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98,5’i demir-çelik sanayine sevk edildi.