En fazla ödenek İstanbul Üniversitesi’ne

Orta Vadeli Mali Plan'da (2018-2020) aralarında üniversitelerin de bulunduğu özel bütçeli idarelerin 2018 ödenek teklif tavanları belirlendi.

Derlenen bilgilere göre, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ödenek teklifi tavanı, yüzde 98 artışla 98,1 milyon liraya yükseldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) ödenek tavanı ise yüzde 31 artışla 573,5 milyon liraya çıktı.

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 272 milyon lira ile en yüksek ödenek teklif tavanına sahip üniversite oldu. Bu üniversite için öngörülen ödenek teklifi, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri gibi bakanlıkların ödeneklerini geçti.

İstanbul Üniversitesi’ni, 933.8 milyon lira ile Ankara Üniversitesi, 932 milyon lira ile Hacettepe Üniversitesi izledi.

En az ödenek tavanı teklif edilen üniversite ise 29,8 milyon lira ile İzmir Bakırçay Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi ise 32 milyon liralık ödenek teklifiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi izledi. İzmir'deki bu iki üniversite, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerinin yerine kurulmuştu.

En fazla artış Sağlık Bilimleri Üniversitesi için

Oransal olarak ise en fazla ödenek teklif tavanı artışı ise askeri hekim ihtiyacını da kaşılayacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleşti. Bu üniversitenin ödeneği yüzde 130 artarak, 255,6 milyon lira oldu. Türk-Alman Üniversitesinin ödenek teklifi tavanı da yüzde 28,9 artarak, 64 milyon lirayı aştı.

Özel bütçeli idarelerin kapsamına giren üniversite ve enstitülerin 2018 ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

İdare 2017 Ödenek Teklifi 2018 Ödenek Teklifi

Yükseköğretim Kurulu 49.459.000 98.153.000

Ankara Üniversitesi 886.445.000 933.816.000

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 480.207.000 490.017.000

Hacettepe Üniversitesi 865.298.000 932.089.000

Gazi Üniversitesi 807.450.000 866.873.000

İstanbul Üniversitesi 1.171.378.000 1.272.285.000

İstanbul Teknik Üniversitesi 443.183.000 494.820.000

Boğaziçi Üniversitesi 255.020.000 273.562.000

Marmara Üniversitesi 547.274.000 592.079.000

Yıldız Teknik Üniversitesi 289.663.000 300.794.000

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 138.701.000 148.283.000

Ege Üniversitesi 722.932.000 764.104.000

Dokuz Eylül Üniversitesi 635.561.000 667.454.000

Trakya Üniversitesi 289.411.000 316.831.000

Uludağ Üniversitesi 486.869.000 517.507.000

Anadolu Üniversitesi 533.913.000 565.364.000

Selçuk Üniversitesi 478.127.000 525.783.000

Akdeniz Üniversitesi 452.730.000 487.411.000

Erciyes Üniversitesi 438.467.000 465.567.000

Cumhuriyet Üniversitesi 353.808.000 399.608.000

Çukurova Üniversitesi 499.311.000 532.873.000

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 407.394.000 436.261.000

Karadeniz Teknik Üniversitesi 421.333.000 459.596.000

Atatürk Üniversitesi 533.487.000 562.488.000

İnönü Üniversitesi 355.387.000 395.479.000

Fırat Üniversitesi 345.237.000 376.069.000

Dicle Üniversitesi 355.743.000 369.015.000

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 321.029.000 347.045.000

Gaziantep Üniversitesi 299.240.000 331.456.000

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 101.397.000 106.294.000

Gebze Teknik Üniversitesi 111.658.000 115.714.000

Harran Üniversitesi 201.875.000 224.659.000

Süleyman Demirel Üniversitesi 401.391.000 416.733.000

Adnan Menderes Üniversitesi 282.817.000 331.680.000

Bülent Ecevit Üniversitesi 221.946.000 237.827.000

Mersin Üniversitesi 311.078.000 340.385.000

Pamukkale Üniversitesi 318.385.000 351.221.000

Balıkesir Üniversitesi 182.664.000 199.141.000

Kocaeli Üniversitesi 367.756.000 390.007.000

Sakarya Üniversitesi 316.004.000 338.412.000

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 280.401.000 316.931.000

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 203.328.000 221.464.000

Mustafa Kemal Üniversitesi 208.242.000 208.393.000

Afyon Kocatepe Üniversitesi 267.246.000 262.027.000

Kafkas Üniversitesi 164.789.000 177.927.000

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 277.356.000 294.423.000

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 145.742.000 161.659.000

Dumlupınar Üniversitesi 217.292.000 230.775.000

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 231.735.000 249.933.000

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 237.840.000 260.777.000

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 234.942.000 249.021.000

Kırıkkale Üniversitesi 218.019.000 230.123.000

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 324.541.000 352.981.000

Galatasaray Üniversitesi 86.072.000 91.811.000

Ahi Evran Üniversitesi 134.375.000 159.270.000

Kastamonu Üniversitesi 130.758.000 145.912.000

Düzce Üniversitesi 184.939.000 207.904.000

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 136.600.000 145.356.000

Uşak Üniversitesi 120.893.000 132.134.000

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 200.572.000 172.607.000

Namık Kemal Üniversitesi 169.993.000 184.801.000

Erzincan Üniversitesi 139.514.000 150.424.000

Aksaray Üniversitesi 121.398.000 129.477.000

Giresun Üniversitesi 148.019.000 159.744.000

Hitit Üniversitesi 127.717.000 131.717.000

Bozok Üniversitesi 165.648.000 156.154.000

Adıyaman Üniversitesi 141.285.000 151.101.000

Ordu Üniversitesi 118.735.000 132.657.000

Amasya Üniversitesi 89.344.000 100.137.000

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 87.045.000 93.950.000

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 85.420.000 87.244.000

Sinop Üniversitesi 82.803.000 99.364.000

Siirt Üniversitesi 89.625.000 97.009.000

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 99.388.000 101.226.000

Karabük Üniversitesi 177.492.000 196.012.000

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 72.033.000 76.719.000

Çankırı Karatekin Üniversitesi 110.942.000 116.518.000

Artvin Çoruh Üniversitesi 84.287.000 90.557.000

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 97.076.000 108.385.000

Bitlis Eren Üniversitesi 84.666.000 89.728.000

Kırklareli Üniversitesi 104.952.000 116.302.000

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80.639.000 85.575.000

Bingöl Üniversitesi 107.368.000 109.871.000

Muş Alparslan Üniversitesi 89.199.000 104.045.000

Mardin Artuklu Üniversitesi 94.557.000 103.285.000

Batman Üniversitesi 91.356.000 97.552.000

Ardahan Üniversitesi 74.691.000 77.522.000

Bartın Üniversitesi 90.120.000 99.031.000

Bayburt Üniversitesi 81.810.000 83.869.000

Gümüşhane Üniversitesi 101.252.000 102.818.000

Hakkari Üniversitesi 54.523.000 50.075.000

Iğdır Üniversitesi 69.959.000 72.046.000

Şırnak Üniversitesi 67.184.000 64.724.000

Munzur Üniversitesi 83.197.000 86.969.000

Yalova Üniversitesi 86.675.000 91.440.000

Türk Alman Üniversitesi 49.688.000 64.066.000

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 150.084.000 168.528.000

Bursa Teknik Üniversitesi 53.401.000 63.290.000

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 87.309.000 108.224.000

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 138.814.000 145.079.000

Necmettin Erbakan Üniversitesi 322.145.000 355.681.000

Abdullah Gül Üniversitesi 82.385.000 59.977.000

Erzurum Teknik Üniversitesi 65.143.000 64.597.000

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 70.656.000 72.515.000

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 65.073.000 81.888.000

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 110.822.000 255.622.000

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 52.622.000 64.984.000

İskenderun Teknik Üniversitesi 68.070.000 88.778.000

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 47.616.000 62.032.000

İzmir Bakırçay Üniversitesi 29.804.000

İzmir Demokrasi Üniversitesi 32.067.000

Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 408.536.000 537.550.000