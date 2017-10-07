En fazla ödenek İstanbul Üniversitesi’ne

Orta Vadeli Mali Plan'da (2018-2020) aralarında üniversitelerin de bulunduğu özel bütçeli idarelerin 2018 ödenek teklif tavanları belirlendi.
Derlenen bilgilere göre, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ödenek teklifi tavanı, yüzde 98 artışla 98,1 milyon liraya yükseldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) ödenek tavanı ise yüzde 31 artışla 573,5 milyon liraya çıktı.
İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 272 milyon lira ile en yüksek ödenek teklif tavanına sahip üniversite oldu. Bu üniversite için öngörülen ödenek teklifi, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri gibi bakanlıkların ödeneklerini geçti.
İstanbul Üniversitesi’ni, 933.8 milyon lira ile Ankara Üniversitesi, 932 milyon lira ile Hacettepe Üniversitesi izledi.
En az ödenek tavanı teklif edilen üniversite ise 29,8 milyon lira ile İzmir Bakırçay Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi ise 32 milyon liralık ödenek teklifiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi izledi. İzmir'deki bu iki üniversite, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerinin yerine kurulmuştu.
En fazla artış Sağlık Bilimleri Üniversitesi için
Oransal olarak ise en fazla ödenek teklif tavanı artışı ise askeri hekim ihtiyacını da kaşılayacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleşti. Bu üniversitenin ödeneği yüzde 130 artarak, 255,6 milyon lira oldu. Türk-Alman Üniversitesinin ödenek teklifi tavanı da yüzde 28,9 artarak, 64 milyon lirayı aştı.
Özel bütçeli idarelerin kapsamına giren üniversite ve enstitülerin 2018 ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:
İdare 2017 Ödenek Teklifi 2018 Ödenek Teklifi
Yükseköğretim Kurulu 49.459.000 98.153.000
Ankara Üniversitesi 886.445.000 933.816.000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 480.207.000 490.017.000
Hacettepe Üniversitesi 865.298.000 932.089.000
Gazi Üniversitesi 807.450.000 866.873.000
İstanbul Üniversitesi 1.171.378.000 1.272.285.000
İstanbul Teknik Üniversitesi 443.183.000 494.820.000
Boğaziçi Üniversitesi 255.020.000 273.562.000
Marmara Üniversitesi 547.274.000 592.079.000
Yıldız Teknik Üniversitesi 289.663.000 300.794.000
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 138.701.000 148.283.000
Ege Üniversitesi 722.932.000 764.104.000
Dokuz Eylül Üniversitesi 635.561.000 667.454.000
Trakya Üniversitesi 289.411.000 316.831.000
Uludağ Üniversitesi 486.869.000 517.507.000
Anadolu Üniversitesi 533.913.000 565.364.000
Selçuk Üniversitesi 478.127.000 525.783.000
Akdeniz Üniversitesi 452.730.000 487.411.000
Erciyes Üniversitesi 438.467.000 465.567.000
Cumhuriyet Üniversitesi 353.808.000 399.608.000
Çukurova Üniversitesi 499.311.000 532.873.000
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 407.394.000 436.261.000
Karadeniz Teknik Üniversitesi 421.333.000 459.596.000
Atatürk Üniversitesi 533.487.000 562.488.000
İnönü Üniversitesi 355.387.000 395.479.000
Fırat Üniversitesi 345.237.000 376.069.000
Dicle Üniversitesi 355.743.000 369.015.000
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 321.029.000 347.045.000
Gaziantep Üniversitesi 299.240.000 331.456.000
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 101.397.000 106.294.000
Gebze Teknik Üniversitesi 111.658.000 115.714.000
Harran Üniversitesi 201.875.000 224.659.000
Süleyman Demirel Üniversitesi 401.391.000 416.733.000
Adnan Menderes Üniversitesi 282.817.000 331.680.000
Bülent Ecevit Üniversitesi 221.946.000 237.827.000
Mersin Üniversitesi 311.078.000 340.385.000
Pamukkale Üniversitesi 318.385.000 351.221.000
Balıkesir Üniversitesi 182.664.000 199.141.000
Kocaeli Üniversitesi 367.756.000 390.007.000
Sakarya Üniversitesi 316.004.000 338.412.000
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 280.401.000 316.931.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 203.328.000 221.464.000
Mustafa Kemal Üniversitesi 208.242.000 208.393.000
Afyon Kocatepe Üniversitesi 267.246.000 262.027.000
Kafkas Üniversitesi 164.789.000 177.927.000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 277.356.000 294.423.000
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 145.742.000 161.659.000
Dumlupınar Üniversitesi 217.292.000 230.775.000
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 231.735.000 249.933.000
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 237.840.000 260.777.000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 234.942.000 249.021.000
Kırıkkale Üniversitesi 218.019.000 230.123.000
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 324.541.000 352.981.000
Galatasaray Üniversitesi 86.072.000 91.811.000
Ahi Evran Üniversitesi 134.375.000 159.270.000
Kastamonu Üniversitesi 130.758.000 145.912.000
Düzce Üniversitesi 184.939.000 207.904.000
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 136.600.000 145.356.000
Uşak Üniversitesi 120.893.000 132.134.000
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 200.572.000 172.607.000
Namık Kemal Üniversitesi 169.993.000 184.801.000
Erzincan Üniversitesi 139.514.000 150.424.000
Aksaray Üniversitesi 121.398.000 129.477.000
Giresun Üniversitesi 148.019.000 159.744.000
Hitit Üniversitesi 127.717.000 131.717.000
Bozok Üniversitesi 165.648.000 156.154.000
Adıyaman Üniversitesi 141.285.000 151.101.000
Ordu Üniversitesi 118.735.000 132.657.000
Amasya Üniversitesi 89.344.000 100.137.000
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 87.045.000 93.950.000
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 85.420.000 87.244.000
Sinop Üniversitesi 82.803.000 99.364.000
Siirt Üniversitesi 89.625.000 97.009.000
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 99.388.000 101.226.000
Karabük Üniversitesi 177.492.000 196.012.000
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 72.033.000 76.719.000
Çankırı Karatekin Üniversitesi 110.942.000 116.518.000
Artvin Çoruh Üniversitesi 84.287.000 90.557.000
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 97.076.000 108.385.000
Bitlis Eren Üniversitesi 84.666.000 89.728.000
Kırklareli Üniversitesi 104.952.000 116.302.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80.639.000 85.575.000
Bingöl Üniversitesi 107.368.000 109.871.000
Muş Alparslan Üniversitesi 89.199.000 104.045.000
Mardin Artuklu Üniversitesi 94.557.000 103.285.000
Batman Üniversitesi 91.356.000 97.552.000
Ardahan Üniversitesi 74.691.000 77.522.000
Bartın Üniversitesi 90.120.000 99.031.000
Bayburt Üniversitesi 81.810.000 83.869.000
Gümüşhane Üniversitesi 101.252.000 102.818.000
Hakkari Üniversitesi 54.523.000 50.075.000
Iğdır Üniversitesi 69.959.000 72.046.000
Şırnak Üniversitesi 67.184.000 64.724.000
Munzur Üniversitesi 83.197.000 86.969.000
Yalova Üniversitesi 86.675.000 91.440.000
Türk Alman Üniversitesi 49.688.000 64.066.000
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 150.084.000 168.528.000
Bursa Teknik Üniversitesi 53.401.000 63.290.000
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 87.309.000 108.224.000
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 138.814.000 145.079.000
Necmettin Erbakan Üniversitesi 322.145.000 355.681.000
Abdullah Gül Üniversitesi 82.385.000 59.977.000
Erzurum Teknik Üniversitesi 65.143.000 64.597.000
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 70.656.000 72.515.000
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 65.073.000 81.888.000
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 110.822.000 255.622.000
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 52.622.000 64.984.000
İskenderun Teknik Üniversitesi 68.070.000 88.778.000
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 47.616.000 62.032.000
İzmir Bakırçay Üniversitesi 29.804.000
İzmir Demokrasi Üniversitesi 32.067.000
Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 408.536.000 537.550.000