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    En fazla ödenek İstanbul Üniversitesi’ne

    AA
    07.10.2017 - 12:03 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi’ne gelecek yıl için öngörülen ödenek teklifi tavanı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve çeşitli bakanlıkların ödenek tavanlarını geçerek 1 milyar 272 milyon lira oldu.

    Orta Vadeli Mali Plan'da (2018-2020) aralarında üniversitelerin de bulunduğu özel bütçeli idarelerin 2018 ödenek teklif tavanları belirlendi.

    Derlenen bilgilere göre, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ödenek teklifi tavanı, yüzde 98 artışla 98,1 milyon liraya yükseldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) ödenek tavanı ise yüzde 31 artışla 573,5 milyon liraya çıktı.     

    İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 272 milyon lira ile en yüksek ödenek teklif tavanına sahip üniversite oldu. Bu üniversite için öngörülen ödenek teklifi, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri gibi bakanlıkların ödeneklerini geçti.     

    İstanbul Üniversitesi’ni, 933.8 milyon lira ile Ankara Üniversitesi, 932 milyon lira ile Hacettepe Üniversitesi izledi.     

    En az ödenek tavanı teklif edilen üniversite ise 29,8 milyon lira ile İzmir Bakırçay Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi ise 32 milyon liralık ödenek teklifiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi izledi. İzmir'deki bu iki üniversite, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerinin yerine kurulmuştu.     

    En fazla artış Sağlık Bilimleri Üniversitesi için     

    Oransal olarak ise en fazla ödenek teklif tavanı artışı ise askeri hekim ihtiyacını da kaşılayacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleşti. Bu üniversitenin ödeneği yüzde 130 artarak, 255,6 milyon lira oldu. Türk-Alman Üniversitesinin ödenek teklifi tavanı da yüzde 28,9 artarak, 64 milyon lirayı aştı.     

    Özel bütçeli idarelerin kapsamına giren üniversite ve enstitülerin 2018 ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:     

    İdare                                           2017 Ödenek Teklifi   2018 Ödenek Teklifi  

    Yükseköğretim Kurulu                            49.459.000            98.153.000           

    Ankara Üniversitesi                             886.445.000           933.816.000          

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi                   480.207.000           490.017.000           

    Hacettepe Üniversitesi                          865.298.000           932.089.000          

    Gazi Üniversitesi                               807.450.000           866.873.000          

    İstanbul Üniversitesi                           1.171.378.000         1.272.285.000        

    İstanbul Teknik Üniversitesi                    443.183.000           494.820.000          

    Boğaziçi Üniversitesi                           255.020.000           273.562.000          

    Marmara Üniversitesi                            547.274.000           592.079.000          

    Yıldız Teknik Üniversitesi                      289.663.000           300.794.000          

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi         138.701.000           148.283.000          

    Ege Üniversitesi                                722.932.000           764.104.000          

    Dokuz Eylül Üniversitesi                        635.561.000           667.454.000          

    Trakya Üniversitesi                             289.411.000           316.831.000          

    Uludağ Üniversitesi                             486.869.000           517.507.000          

    Anadolu Üniversitesi                            533.913.000           565.364.000          

    Selçuk Üniversitesi                             478.127.000           525.783.000          

    Akdeniz Üniversitesi                            452.730.000           487.411.000          

    Erciyes Üniversitesi                            438.467.000           465.567.000          

    Cumhuriyet Üniversitesi                         353.808.000           399.608.000          

    Çukurova Üniversitesi                           499.311.000           532.873.000          

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi                      407.394.000           436.261.000          

    Karadeniz Teknik Üniversitesi                   421.333.000           459.596.000          

    Atatürk Üniversitesi                            533.487.000           562.488.000          

    İnönü Üniversitesi                              355.387.000           395.479.000          

    Fırat Üniversitesi                              345.237.000           376.069.000          

    Dicle Üniversitesi                              355.743.000           369.015.000          

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi                    321.029.000           347.045.000          

    Gaziantep Üniversitesi                          299.240.000           331.456.000          

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                101.397.000           106.294.000          

    Gebze Teknik Üniversitesi                       111.658.000           115.714.000          

    Harran Üniversitesi                             201.875.000           224.659.000          

    Süleyman Demirel Üniversitesi                   401.391.000           416.733.000          

    Adnan Menderes Üniversitesi                     282.817.000           331.680.000          

    Bülent Ecevit Üniversitesi                      221.946.000           237.827.000          

    Mersin Üniversitesi                             311.078.000           340.385.000          

    Pamukkale Üniversitesi                          318.385.000           351.221.000          

    Balıkesir Üniversitesi                          182.664.000           199.141.000          

    Kocaeli Üniversitesi                            367.756.000           390.007.000          

    Sakarya Üniversitesi                            316.004.000           338.412.000          

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi                 280.401.000           316.931.000          

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi                 203.328.000           221.464.000          

    Mustafa Kemal Üniversitesi                      208.242.000           208.393.000          

    Afyon Kocatepe Üniversitesi                     267.246.000           262.027.000          

    Kafkas Üniversitesi                             164.789.000           177.927.000          

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi             277.356.000           294.423.000          

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi              145.742.000           161.659.000          

    Dumlupınar Üniversitesi                         217.292.000           230.775.000          

    Gaziosmanpaşa Üniversitesi                      231.735.000           249.933.000          

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi                 237.840.000           260.777.000          

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi           234.942.000           249.021.000          

    Kırıkkale Üniversitesi                          218.019.000           230.123.000          

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                324.541.000           352.981.000          

    Galatasaray Üniversitesi                        86.072.000            91.811.000           

    Ahi Evran Üniversitesi                          134.375.000           159.270.000          

    Kastamonu Üniversitesi                          130.758.000           145.912.000          

    Düzce Üniversitesi                              184.939.000           207.904.000          

    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi                  136.600.000           145.356.000          

    Uşak Üniversitesi                               120.893.000           132.134.000          

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi               200.572.000           172.607.000          

    Namık Kemal Üniversitesi                        169.993.000           184.801.000          

    Erzincan Üniversitesi                           139.514.000           150.424.000          

    Aksaray Üniversitesi                            121.398.000           129.477.000          

    Giresun Üniversitesi                            148.019.000           159.744.000          

    Hitit Üniversitesi                              127.717.000           131.717.000          

    Bozok Üniversitesi                              165.648.000           156.154.000          

    Adıyaman Üniversitesi                           141.285.000           151.101.000          

    Ordu Üniversitesi                               118.735.000           132.657.000          

    Amasya Üniversitesi                             89.344.000            100.137.000          

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi              87.045.000            93.950.000           

    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi                 85.420.000            87.244.000           

    Sinop Üniversitesi                              82.803.000            99.364.000           

    Siirt Üniversitesi                              89.625.000            97.009.000           

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi          99.388.000            101.226.000          

    Karabük Üniversitesi                            177.492.000           196.012.000          

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi                     72.033.000            76.719.000           

    Çankırı Karatekin Üniversitesi                  110.942.000           116.518.000          

    Artvin Çoruh Üniversitesi                       84.287.000            90.557.000           

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi               97.076.000            108.385.000          

    Bitlis Eren Üniversitesi                        84.666.000            89.728.000           

    Kırklareli Üniversitesi                         104.952.000           116.302.000          

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi                80.639.000            85.575.000           

    Bingöl Üniversitesi                             107.368.000           109.871.000          

    Muş Alparslan Üniversitesi                      89.199.000            104.045.000          

    Mardin Artuklu Üniversitesi                     94.557.000            103.285.000          

    Batman Üniversitesi                             91.356.000            97.552.000           

    Ardahan Üniversitesi                            74.691.000            77.522.000           

    Bartın Üniversitesi                             90.120.000            99.031.000           

    Bayburt Üniversitesi                            81.810.000            83.869.000           

    Gümüşhane Üniversitesi                          101.252.000           102.818.000          

    Hakkari Üniversitesi                            54.523.000            50.075.000           

    Iğdır Üniversitesi                              69.959.000            72.046.000           

    Şırnak Üniversitesi                             67.184.000            64.724.000           

    Munzur Üniversitesi                             83.197.000            86.969.000           

    Yalova Üniversitesi                             86.675.000            91.440.000           

    Türk Alman Üniversitesi                         49.688.000            64.066.000           

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi            150.084.000           168.528.000          

    Bursa Teknik Üniversitesi                       53.401.000            63.290.000           

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi                 87.309.000            108.224.000          

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi                 138.814.000           145.079.000          

    Necmettin Erbakan Üniversitesi                  322.145.000           355.681.000           

    Abdullah Gül Üniversitesi                       82.385.000            59.977.000           

    Erzurum Teknik Üniversitesi                     65.143.000            64.597.000           

    Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi           70.656.000            72.515.000           

    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi             65.073.000            81.888.000           

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi                   110.822.000           255.622.000          

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi              52.622.000            64.984.000           

    İskenderun Teknik Üniversitesi                  68.070.000            88.778.000           

    Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi           47.616.000            62.032.000           

    İzmir Bakırçay Üniversitesi                                           29.804.000           

    İzmir Demokrasi Üniversitesi                                          32.067.000           

    Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı   408.536.000           537.550.000           

            

     

     

     

     

     

    Etiketler: İstanbul Üniversitesi , ödenek , YÖK , ÖSYM
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