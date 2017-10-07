En fazla kampanya 1.000 TL'lik telefonlarda

BrandZone, Hurriyet.com.tr’ye akıllı telefon piyasasının dinamiklerini ortaya koydu. 2017 Eylül ayında, tüm satış kanallarında toplamda 1423 kampanya düzenlenirken, kampanyalardaki en aktif 5 marka da belli oldu.

EN FAZLA KAMPANYA 1.000-1.500 TL FİYAT ARALIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

BrandZone verilerine göre; akıllı telefon kampanyalarında yüzde 50’lik kampanya oranı ve 705 kampanyayla Samsung zirvenin sahibi oldu. Samsung kampanyalarında en aktif fiyat aralığı ise 1.000-1.500 TL’de gerçekleşti. Yüzde 23’lük oran ve 326 kampanyayla Apple ikinciyi sıraya yerleşti. Apple’ın en aktif kampanya fiyat aralığı ise 3.000-3.500 TL’de gerçekleşti. Yüzde 7’lik oran ve 97 kampanyayla üçüncü sıraya yerleşen Lenovo’nın en aktif fiyat aralığı 1.000 TL'den düşük olurken; yüzde 4’lük oran ve 61 kampanyayla dördüncü olan Huawei’nin en aktif fiyat aralığı 1.000-1.500 TL; yüzde 4’lük oran ve 59 kampanyayla beşinci sırada yer alan Xiaomi’nin en aktif fiyat aralığı ise 1.000 TL'den düşük oldu.

İŞTE TELEFON FİYATLARINA GÖRE KAMPANYA YÜZDELERİ

Eylül ayında düzenlenen kampanyalarda BrandZone verilerine göre; 1.000 TL’den düşük fiyatlı akıllı telefonlarda yüzde 36’lık oranla en fazla kampanya düzenleyen marka Samsung oldu. 1.000-1.500 TL fiyat aralığında yüzde 67’lik oranla ve 1.500-2.000 TL fiyat aralığında yüzde 51’lik oranla Samsung yine zirvede yer aldı. 2.000-2.500 TL fiyat aralığında yüzde 40’lık oranla; 2.500-3.000 TL fiyat aralığında yüzde 61’lik oranla ve 3.000-3.500 TL fiyat aralığında yüzde 79’luk oranla ilk sıranın sahibi Apple oldu. 3.500-5.000 TL fiyat aralığında ise yüzde 77’lik oranla Samsung ilk sırada yer aldı.

SAMSUNG GALAXY J7 PRİME ZİRVEDE

Eylül ayında en fazla kampanyası yapılan model BrandZone verilerine göre; 167 kampanyayla Samsung Galaxy J7 Prime 16 GB olurken, Apple iPhone 6S 32 GB 103 kampanyayla ikinci sırada yer aldı. 96 kampanyayla Apple iPhone 7 32 GB üçüncü, 84 kampanyayla Apple iPhone 6 32 GB dördüncü, 82 kampanyayla Samsung Galaxy A3 2017 beşinci oldu.

TEKNOLOJİ MARKETLERİ İLK SIRADA YER ALDI

Eylül ayında akıllı telefon kampanyalarında en fazla kampanya düzenleyen satış kanalı, yüzde 60’lık kampanya yüzdesi ve 860 kampanyayla teknoloji marketleri oldu. Yüzde 25’lik kampanya yüzdesi ve 362 kampanyayla online marketler ikinci sırada, yüzde 6’lık kampanya yüzdesi ve 89 kampanyayla hipermarketler üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 6’lık kampanya yüzdesi ve 86 kampanyayla telekom operatörleri dördüncü sırada, yüzde 1’lik kampanya yüzdesi ve 26 kampanyayla yerel ve bayiler beşinci sırada yer aldı.