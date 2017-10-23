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    En fazla 1 yıl alacak

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    23.10.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

    ATAŞEHİR’de 29 Eylül’de yolda yürürken çarptığı ve sonrasında kendisini uyaran Aycan Ç. isimli kadına yumrukla saldıran Hakan Dündar’ın ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın düzenlendiği iddianamede, Dündar’ın suçu kabul ettiği, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından verilen raporda da şüphelinin ceza ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıfta kaydını donduran Dündar saldırı sonrası üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin (güvenlik kamera kayıtları, şüphelinin ikrarı, mağdurun ve teşhis tutanağı) bulunması, şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular ve mağdur üzerinde baskı kurma ihtimalini doğuran kuvvetli şüphe sebepleri bulunması nedeniyle tutuklanmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , ataşehir , Hakan Dündar
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