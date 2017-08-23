En düşüğü 1.945 TL

1 Ağustos’ta başlayan, 3,2 milyon memur ile 1,9 milyon memur emeklisinin 2018-2019 yılı zam ve sosyal hakları konusundaki 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı.

Buna göre, görevdeki memurlar ile emeklileri, 2018’in Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4, Temmuz-Aralık döneminde ise yüzde 3,5; 2019’un da Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4, Temmuz Aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Böylece, 2018 yılı için toplamda 7,5, 2019 yılı için de yüzde 9 zam yapılmış oldu. İki yıllık toplam zam tutarı da yüzde 16,5’i buldu. Tabi her toplu sözleşmede olduğu gibi bu zamlara hem 2018 hem de 2019 yılında 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranında öngörülen artış da eklenecek.

ENFLASYON FARKI DA OLACAK

Bugünden itibaren memur ve emeklilerinin önümüzdeki 2 yılda alacakları zamları kuruşu kuruşuna açıklayacağız. İlk olarak da 1,9 milyon memur emeklisinden başlıyoruz. Hemen belirtmekte fayda var; tablolardaki zamlı maaşlar, enflasyon farkı hesaba katılmadan, sadece toplu sözleşmeye göre belirlenerek hesaplanmıştır. Aynı şekilde vergi iadeleri de yine sözleşmeye göre zamlı maaşlar üzerinden hesaplanmıştır. Bunların üzerine 6 aylık dönemler halinde oluşacak enflasyon farkları da eklenecek.

SON İKİ YILDA YÜZDE 21,79 ZAM

Çok kısa, geçen toplu sözleşmede durum neydi diye özetleyecek olursak; 2015’de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016’nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017’de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017’de toplam 21,79 zam almış oldular.

Gelelim, memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018’in ilk yarısında yüzde 4’lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak.

Bugünkü maaşların içine ek ödeme dahil değildir. Ek ödemeler maaş üzerinden hesaplanmıştır. 2018 yılındaki enflasyona göre oluşacak enflasyon farkı hesaba katılmamıştır. Maaş zamları Sadece Toplu Sözleşmeden kaynaklı Ocak ve Temmuz zam oranına göre hesaplanmıştır.