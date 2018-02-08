‘En dijital olimpiyat’ başlıyor

Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları, yarın gerçekleştirilecek açılış törenleriyle başlıyor.

1988’deki Seul Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ardından Güney Kore'de düzenlenecek ikinci Olimpiyat unvanını alacak PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nda 95 ülkeden 2.900 sporcu 7 dalda 15 kış sporunda mücadele edecek. 25 Şubat tarihinde sona erecek organizasyona Türkiye 4 spor dalında toplam 8 sporcuyla katılacak; ülkemiz Kayakla Atlama spor dalında ilk kez temsil edilecek.

İSPANYA’DAN YÖNETİLECEK

1992 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları’na IT çözümleri sunduklarını ifade eden Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu, ilk kez bir Olimpiyat’ta tüm teknolojik süreçlerin bulut sisteminde yönetileceğini ifade ederken, “2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları ile birlikte, Atos olarak biz de ilk kez bulut teknolojisini süreçlerimize entegre etmiştik.

PyeongChang’de ise bunu bir adım daha ileriye yaşıyoruz. Bu oyunlarla birlikte tarihte ilk kez, tüm faaliyetlerimizi ‘bulut’a taşıyarak, bugüne kadarki en dijital olimpiyatı hayata geçireceğiz. Bulut teknolojisiyle birlikte, oyunların gerçekleştiği alanları sanal olarak anlık kontrol edecek, verdiğimiz tüm hizmetlerin verimliliğini artıracağız. Bahsettiğimiz bu uzaktan yönetim sistemi ise Madrid ve Barselona’daki iki merkezimizden yönetilecek” ifadelerini kullandı.

100 BİN SAATLİK TEST

Dünyanın en büyük spor etkinliği olan Olimpiyatların IT altyapısını, hiçbir güvenlik açığına izin vermeyecek şekilde tasarladıklarının altını çizen Cüneyt Uslu, “İstatistikler şunu gösteriyor: Olimpiyatlar’a hazırlanan bir sporcu ortalama 10 bin saate yakın antrenman yapıyor. Biz de Atos olarak, PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’na 100 bin saatin üzerinde testlerle hazırlandık” şeklinde konuştu.