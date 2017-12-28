En çok okunan haber, en fazla paylaşılan video... İşte Hürriyet'te 2017'nin 'en'leri

Yılın en çok paylaşılan haberini veya en çok izlenen videosunu tahmin edebilir misiniz? Peki okurların içinde en uzun süre geçirdiği röportajı? 2017'de ayda ortalama 58 milyon kullanıcı toplam 2.3 milyar kez ziyaret ettikleri hürriyet.com.tr'de yaklaşık 18 milyar sayfa görüntüledi. Her bir ziyaret ortalama 7 dakika 47 saniye sürdü. Sosyal medyadaki takipçi sayısı ve etkileşim oranları da dikkate alındığında Türkiye'de internete bağlı nüfusun neredeyse tamamına ulaşabilen hürriyet.com.tr'nin bu verileri ile 2017 haber bilginizi de test edebilirsiniz.