En çok inciri o ülke satın aldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 2016 yılında dünyanın 96 ülkesine incir ihracatı gerçekleştirdi. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya yüzde 16,5 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla yüzde 14,6 pay ile Fransa, yüzde 8,6 pay ile ABD, yüzde 5,2 pay ile İtalya, yüzde 4,1 pay ile İngiltere ve yüzde 4'er pay ile İsviçre ve Hollanda takip etti.

İNCİR İHRACATININ YÜZDE 87'SİNİ KURU İNCİR OLUŞTURDU

Türkiye'nin 2016 yılı incir ihracatının yüzde 87'sini kurutulmuş incir, yüzde 13'ünü ise taze incir oluşturdu. 2014 yılında 280 milyon dolara ulaşan incir ihracatı, 2015 yılında yüzde 10,1 azalarak 252 milyon dolara geriledi. 2016 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 1,1 gerileyen ihracat 249,5 milyon dolar oldu.

DÜNYA İNCİR İHRACATINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye, 2016 yılında dünya incir ihracatının yüzde 63,7’sini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. 2016 yılı dünya toplam incir ihracatı 392 milyon dolar olurken, söz konusu yılda Türkiye yaklaşık 250 milyon dolarlık incir ihracatı gerçekleştirdi. Toplam incir ihracatında en yüksek paya sahip diğer ülkeler sırasıyla; yüzde 4,9 ile ABD, yüzde 4,5 ile Hollanda, yüzde 4,1 ile İspanya, yüzde 3,8 ile Almanya ve yüzde 2,9 ile Yunanistan oldu.



