En çok hangi telefonlar satıyor?

Araştırma şirketi Strategy Analytics, telefon satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Strategy Analytics'in verilerien göre yılın ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus oldu. Bu yılın ikinci çeyrek verilerine göre iPhone 7 ikinci çeyrekte 16,9 milyon, iPhone 7 Plus ise 15,1 milyon sattı.

Android tarafında ise Galaxy S8, 2017’nin ikinci çeyreğinde en çok satan Android akıllı telefon oldu. Samsung, 10.2 milyonu Galaxy S8, 9 milyonu ise Galaxy S8+ olmak üzere toplamda 19,2 milyon telefon sattı.

Beşinci sırada ise Xiaomi Redmi 4A yer alıyor. Redmi 4A, bahsi geçen çeyrekte 5.5 milyon telefon satmayı başardı.

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 8 modeliyle de bu başarısını sürdürmesi bekleniyor.