MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>En çok hangi telefonlar satıyor?

    En çok hangi telefonlar satıyor?

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 15:23Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 15:23

    Strategy Analytics raporuna göre 2017'nin ikinci çeyreğinde en çok satılan telefon iPhone 7 seçildi. Android tarafında ise Galaxy S8 birinciliği sırtladı.

    Araştırma şirketi Strategy Analytics, telefon satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Strategy Analytics'in verilerien göre yılın ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus oldu. Bu yılın ikinci çeyrek verilerine göre iPhone 7 ikinci çeyrekte 16,9 milyon, iPhone 7 Plus ise 15,1 milyon sattı.

    Android tarafında ise Galaxy S8, 2017’nin ikinci çeyreğinde en çok satan Android akıllı telefon oldu. Samsung, 10.2 milyonu Galaxy S8, 9 milyonu ise Galaxy S8+ olmak üzere toplamda 19,2 milyon telefon sattı.

    Beşinci sırada ise Xiaomi Redmi 4A yer alıyor. Redmi 4A, bahsi geçen çeyrekte 5.5 milyon telefon satmayı başardı.

    Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 8 modeliyle de bu başarısını sürdürmesi bekleniyor.

    Etiketler: telefon , iphone 7 plus , galaxy s8
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri