En çok hangi tasarım beğenildi, en çok hangi ünlü haber oldu?

◊ Pazartesi akşamı Zorlu PSM’nin fuaye alanında yapılan açılış partisi aynı zamanda bir sergiydi. Mercedes 10 yıldır, her sezon bir tasarımcı seçip onun defilesine sponsor oluyor. Bu kez, 10’uncu yılda 10 tasarımcı Mercedes logosunu yeniden yorumladı. Ceyda Balaban kreatif direktörlüğünde yapılan sergide en çok Balaban’ın ‘Alice Harikalar Diyarında’dan fırlamış saati, Mehtap Elaidi’nin rüzgârgülü ve Hande Taviloğlu’nun uğurböceği beğenildi.

◊ Etkinliğin en şaşırtıcı olayı, Deniz Berdan defilesinde podyuma İdo Tatlıses’in çıkmasıydı. Deniz Berdan ve kendisi gibi tasarımcı olan kızı Begüm Berdan, İdo’nun ne kadar efendi biri olduğundan bahsetti. Ama eminim bu efendiliğin podyumda büyük bir utangaçlığa yol açacağını onlar da tahmin etmiyorlardı. Kolunda anne ve babasının portreleri ve göğsündeki ‘Türk’ dövmesiyle, üstü çıplak bir şekilde podyuma çıkan İdo Tatlıses gözüne araba farı tutulmuş tavşan gibi donakaldı. Öyle gergindi ki, podyumdan inerken birden rahatlayıp dans etmeye başladı. Keşke o üç saniyelik figürleri tüm ‘catwalk’ boyunca görebilseydik!

◊ Mert Alaş’ın bir after party’ye ev sahipliği yapacağı söyleniyordu. Sonra bu söylenti bir toz bulutu gibi uçup gitti. Meğer Alaş bu iş için bir miktar para istemiş ve yetkililer de ellerini cebe atmaya yanaşmamış.

◊ Raşit Bağzıbağlı defilesinde Tülin Şahin, Atıl Kutoğlu’nda Demet Şener ve Özge Ulusoy, Naz by Rufat İsmayilov defilesinde ise Çağla Şikel yürüdü.

◊ Magazin basını, etkinliği takip eden ünlüler içinde en çok yeni ilişkisi nedeniyle Burcu Esmersoy’u, hafta sonu gerçekleşecek düğünü vesilesiyle Şeyma Subaşı’nı ve oğlunu podyumda izlemeye gelen Derya Tuna’yı haber yaptı.

◊ Defileler genelde gecikmeli başladığı için ortalık çoğu zaman başta biraz gergindi. Bir görevli Sinem Güven’e, “Merak etmeyin, bu ne telaş, hepiniz gireceksiniz” şeklinde sert bir çıkış yaptığı için Güven ve arkadaşları Deniz Berdan defilesini izlemedi. Raşit Bağzıbağlı defilesine geç geldiği için ayakta kalan Ebru Şallı ise durumu hiç sorun etmedi.