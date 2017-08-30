‘En ciddi meydan okuma’

KORE yarımadası Kuzey Kore’nin dün sabah yerel saatle 05.57’de (TSİ 23.57) yaptığı yeni füze denemesi ile yeniden ısındı. Pyongyang rejiminin test ettiği orta menzilli balistik füze bu kez Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düştü. Japonya, Güney Kore ve ABD, çok sert tepki gösterdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan’dan fırlattığı füzenin 550 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve toplam 2 bin 700 kilometre kat ettikten sonra düştüğünü duyurdu. Üç parçaya ayrılan füze karaya yaklaşık bin kilometre mesafede düştü. Seul yönetimi, Kuzey Kore’nin füzeyi karayoluyla taşıyıp bölgedeki havaalanındaki bir pistten fırlattığını ekledi. Testin, ABD ve Güney Kore’nin bölgedeki ortak tatbikatı sırasında yapılması da dikkati çekti.

TELEFONLARA MESAJ: Hwasong-12 tipi olduğu sanılan füze Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasının üzerinden geçti. Japon hükümeti fırlatmayı saptar saptamaz ada sakinlerine olası bir Kuzey Kore saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderdi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarda halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Adada acil durum sirenleri de devreye girdi, halktan sığınaklara gitmeleri istendi.

ABE, TRUMP’LA GÖRÜŞTÜ: Japonya Başbakanı Şinzo Abe, denemenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi. Testi şimdiye kadar görülmemiş bir tehdit olarak niteleyen Abe, “Trump, yüzde 100 Japonya’nın yanında olduğunu söyledi ve Japonya’yı savunma sözü verdi. ABD ve Japonya, Kuzey Kore’ye uygulanan baskının artırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanması konusunda hemfikir” dedi. Kuzey Kore’nin komşusu Güney Kore hükümeti de denemeye gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatla yanıt verdi. Bu ülkeye ait dört F-15 savaş uçağı Güney Kore’nin doğu sahilleri yakınlarındaki askeri bir alana 8 MK-84 bombası bıraktı.

ABD’DEN TEHDİT: ABD Başkanı Donald Trump da denemeye çok sert tepki gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın “tüm seçeneklerin” değerlendirildiği uyarısına yer verildi. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey’in Uluslararası ilişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Koşaçev de, “Ne yazık ki Pyongyang, Guam’daki Amerikan üssüne karşı tehditlerinin bir blöf olmadığını gösterdi” diye konuştu.

‘SORUN MASADA ÇÖZÜLMELİ’: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pyongyang’ın füze denemesinden sonra Kore Yarımadası’nda tansiyonun iyice yükseldiğini belirterek, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına karşı geldiğini söyledi. İlgili tüm ülkeleri bölgede tansiyonu tırmandıracak, karşılıklı tahrik edici eylemlerden uzak durmaya çağıran Hua, sorunun ancak tarafların birbirinin güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak müzakere masasına oturmasıyla çözülebileceğini vurguladı.

SON TEST NE ANLAMA GELİYOR

İngiliz BBC, K. Kore’nin son füze testi ile ilgili analizinde bu olayın şu ana kadarki en provokatif hareket olabileceğine dair yorumlara yer verdi.

- İlk kez 1998’de, ardından da 2009’da Japonya üzerinden geçen füze fırlatan Kuzey Kore, füzelerin uydu taşıdığını belirtmişti. Ancak son testte ilk kez nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bir balistik füze Japonya üzerinden geçti.

- Asya’da görev yapmış olan ABD’li eski büyükelçi Christopher R. Hill, Twitter’dan, “Kuzey Kore’nin şu ana kadar yaptığı en ciddi füze denemesi” ifadesini kullandı.

- ABD’de Harvard Kennedy Fakültesi, Kore Çalışma Grubu’ndan Dr. John Park, “Bu, son derece cüretkâr, provokatif ve uluslararası hukukta yasaklanmış bir şey” dedi. Park, “Kuzey Kore artık, dört ila altı haftada bir orta veya kıtalar arası balistik füze denemeleri yürütüyor” dedi.

- Amerikan düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’ndan uzman Doug Paal da, Kuzey Kore’nin füze ve nükleer silah programları konusunda ilerlemeye devam edecekleri mesajını vermek istediği yorumunu yaptı.