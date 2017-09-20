Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

    En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

    BBC Türkçe
    20.09.2017 - 06:59 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 06:59

    ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, dünyada en büyük ve en küçük hayvanların nesillerinin tükenmesi ihtimalinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

    En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

    Araştırmaya göre, en ağır hayvanlar doğrudan insanların avlanmaları sonucu , en hafif olanlar ise doğal yaşam alanlarının kirlenmesi ve ağaçların kesilmesi gibi nedenlerle sayıca azalıyor.

    Dünyanın "altıncı bir toplu soy tükenmesiyle" karşı karşıya olduğu iddiası nedeniyle, bilim insanları çalışmaları soy tükenmeleinin nedenlerini araştırıyor.

    ABD'de yapılan bu araştırma gösteriyor ki, "boy önemli". 

    En ağır hayvanlar neden risk altında?

    • Yasal ve yasadışı balıkçılık
    • Ticaret ve ilaç sektörü için yapılan avlanmalar ve hayvanlara tuzak kurulması 

    En hafif hayvanlar neden risk altında?

    • Göl ve nehirlerde kirlilik
    • Çiftçilik
    • Ormanların kesilmesi

    'Küçük canlılara daha çok ilgi gerekli'

    Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin lideri Prof Bill Ripple BBC'ye raporun detaylarını şöyle açıklıyor:

    "En büyük omurgalı canlıların, insanlar tarafından doğrudan öldürülmeleri riski daha fazlayken, en küçük canlılar doğal yaşam alanlarının bozulması riskiyle karşı karşıya."

    Araştırmacılar, 25 bine yakın kuş, memeli hayvan, balık, amfibiyan (iki yaşamlı) ve sürüngeni inceleyerek bir veri tabanı oluşturdu. 

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin ölçütlerine göre, bunlardan yaklaşık 4 bini "kırmızı listede".

    Araştırma raporuna göre, fil ve aslan gibi büyük ve karizmatik hayvanların nesillerinin korunması için yetkililer büyük çaba sarf ediliyor.

    Sivri fareler ve kurbağalar gibi küçük boyutlu türler ise, "çok daha az ilgi görüyor".

    Etiketler: hayvan , bilim , ömür
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri