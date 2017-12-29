En bÃ¼yÃ¼k TÃ¼praÅŸ, en kÃ¢rlÄ± Enka

AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda ciro, karlÄ±lÄ±k, ihracat ve istihdam rakamlarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirilen ÅŸirketlere 8 kategoride 24 Ã¶dÃ¼l verildi. AraÅŸtÄ±rmada TÃ¼rkiye ekonomisinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir zeminde bÃ¼yÃ¼mesine katkÄ± saÄŸlayan ÅŸirketler ciro bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re sÄ±ralanÄ±yor. Buna gÃ¶re, TÃ¼praÅŸ, Petrol Ofisi ve THY, â€˜TÃ¼rkiye'nin En BÃ¼yÃ¼k Åžirketleriâ€™ olurken, Ã‡elikler TaahhÃ¼t Ä°nÅŸaat, Nurol Makine ve YSE YapÄ± Sanayi de â€˜Cirosunu En Ã‡ok ArtÄ±ran Åžirketlerâ€™ arasÄ±nda yer aldÄ±.

EN Ã‡OK Ã‡ALIÅžAN BÄ°Mâ€™DE

â€˜En Ã‡ok Kar Eden Åžirketlerâ€™ kategorisinde Enka Ä°nÅŸaat, EreÄŸli Demir Ã‡elik ve Turkcell, â€˜KÃ¢rÄ±nÄ± En Ã‡ok ArtÄ±ran Åžirketlerâ€™ kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Ã‡elik ve Ã‡elikler TaahhÃ¼t Ä°nÅŸaat ilk 3 sÄ±rayÄ± paylaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

â€˜En Ã‡ok Ä°hracat Yapan Åžirketlerâ€™ Ford Otosan, TofaÅŸ Oto Fabrika ve ArÃ§elik, â€˜Ä°hracatÄ±nÄ± En Ã‡ok ArtÄ±ran Åžirketlerâ€™ ise Tepe Ä°nÅŸaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol ÃœrÃ¼nleri oldu. â€˜En Fazla Ã‡alÄ±ÅŸanÄ± Olan Åžirketlerâ€™ kategorisinde BÄ°M, LC Waikiki ve TÃ¼rk Telekom, â€˜Ã‡alÄ±ÅŸan SayÄ±sÄ±nÄ± En Ã‡ok ArtÄ±ran Åžirketlerâ€™ kategorisinde ise SinpaÅŸ YapÄ±, Aras Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m ve AltÄ±n AteÅŸ Kimya yer aldÄ±. Bu yÄ±l 20'ncisi yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda, Fiba Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ Ã–zyeÄŸin, onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, â€˜Vodafone DijitalleÅŸme Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ ise Borusan Holding aldÄ±.

DÃœNYA Ã‡OK HIZLI DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

TÃ¼rkiye'nin En BÃ¼yÃ¼k 500 Ã–zel Åžirketi AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nda onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len HÃ¼snÃ¼ Ã–zyeÄŸin de son 50 yÄ±lda dÃ¼nyada Fortune 500 listesine giren ÅŸirketlerin yÃ¼zde 80'inin artÄ±k listeye giremediÄŸini belirterek, dÃ¼nyada deÄŸiÅŸimin Ã§ok hÄ±zlÄ± olduÄŸunu anlattÄ±. Ã–zyeÄŸin, genÃ§ giriÅŸimci ÅŸirketlerin, sÄ±fÄ±rdan ÅŸirket kurup Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k sermayelerle ve TÃ¼rk insan kaynaÄŸÄ±yla dÃ¶viz kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Rusya'da banka yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan Ã–zyeÄŸin, "Rusya gibi Ã§ok kolay olmayan bir Ã¼lkede 20 yÄ±ldÄ±r bankacÄ±lÄ±k yapÄ±yoruz. Oradaki tÃ¼m yÃ¶neticilerimiz TÃ¼rk. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkler dÃ¼nyanÄ±n her yerine gidip baÅŸarÄ±lÄ± olan insanlar. Bunun en Ã¶nemli Ã¶rneÄŸi bankacÄ±lar deÄŸil, benim her zaman gururla anlattÄ±ÄŸÄ±m TÃ¼rk mÃ¼teahhitleridir" dedi. Ã–zyeÄŸin, Ã¼niversite kurarak giriÅŸimciliÄŸi desteklediÄŸini belirterek, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n Ã¼niversitelerle iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.