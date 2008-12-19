Kadir Esaspehlivan yazıyor

Biz kaç kişiyiz diye.Sonra rakip taraftarın oturduğu tarafa döner ve onlara bakar.Kaç kişiler diye.Sonra oturacağı yere doğru ilerlerken takımının en güzel tezahüratını mırıldanmaya başlar.O yerine oturur, ama heyecanı oturmaz. Devamlı ayakları oynar ve seyircilerin girdiği kapı tarafına doğru ikide bir dönüp bakar. İçinden hep “Hadi nerdesiniz?” diye mırıldanır.Tribünlerin bir an önce dolup, en güzel sloganlar ve şarkılarla yankılanmasını sabırsızlıkla bekler.Maçı oynayacak futbolcular stada gelir ve ilk görmek istedikleri şey taraftarlardır. Sahaya girer ve gözler hep tribünlerdedir. Herkes taraftar arar. Demek ki en büyük kim!EN BÜYÜK TARAFTARLARDIR.Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.Seyircisiz ve taraftarsız oynanan maçların hiç zevki olur mu? Olmaz.Taraftarsız asla maç olmaz. Herkes bekler. Stadın bekçisi, kapıdaki görevliler, Polisler, işportacılar, yiyecek satanlar, bilet satanlar, kulüp yöneticileri, herkes bekler.Önce sloganlar duyulur stada gelen caddelerden, yankılanır sokaklar. Bir anda rengârenk olur yollar. Sarı kırmızı, siyah beyaz. Öyle bir coşkudur ki anlatılmaz, yaşanır.Gelirler bir sokaktan ev sahibi taraftarlar, diğer sokaktan rakip takım taraftarları. Korkar semt sakinleri bir olay çıkacak diye. Yaşlılar çekilir ara sokaklara, ürkerler arada kalmaktan. Çocuklar ne olduğunu çözemez, yarı korku yarı meraklı gözlerle seyrederler kalabalığı.KORKMAYIN!KORKMAYIN SAKIN!Onlar kardeş takımların taraftarları.Onlar sadece takımlarının başarılı olması için coşuyorlar, coşturuyorlar.Onlar kavga etmez. Onlar kötü söz söylemez. Onlar birbirlerine zarar vermezler.Kimseye zarar vermezler.Onlar kardeş takımların taraftarları.Onlar sadece takımlarının şarkılarını söylemeye gelirler.Onlar takımlarının attıkları gollerle coşmaya gelirler.Onlar rakip takımın attığı golleri alkışlamaya gelirler.KORKMAYIN!Sizlerde onlara tempo tutun.Onlar maçtan sonra aynı sokaklarda yürüyecek, aynı otobüslere binecek aynı duraklarda inecek, aynı apartmanların kapılarını açacaklar. Belki de aynı evlere gidecekler.Onların hepsi kardeş, arkadaş, dost.Onların hepsi can. Onların hepsi aynı kan.Göreceksiniz, pazar günü dünyanın en centilmen taraftarlarını.Göreceksiniz.