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    En büyük hataları papağanı çalmak oldu

    DHA
    14.09.2017 - 19:31 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 19:33

    ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde 3 hırsızlık şüphelisi bir oto galeriden otomobil ve papağan çaldı. Hırsızlardan birinin papağanı emanet ettiği kişi, sosyal medyadan görüntülerini yayınladı. Görüntüleri fark eden galeri sahibi durumu polise bildirince, 3 şüpheli yakalandı.

    Küçükhasbahçe Mahallesi, Keykubat Bulvarı’ndaki bir oto galeriye geçen 5 Eylül Salı günü saat 04.30 sıralarında giren hırsızlar, 07 UN 213 plakalı otomobil ve ’Jako’ cinsi papağanı çalarak kayıplara karıştı.ÿAlanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık mağduru galeri sahibinin uyarısıyla, çalınan papağanın sosyal medyada konuşma görüntülerinin paylaşıldığını tesbit etti.

    En büyük hataları papağanı çalmak oldu

    Söz konusu hesabı takibe alan polis, hırsızlık şüphelisinin papağanı komşusuna emanet ettiğini, komşunun da sosyal medyada görüntüleri paylaştığını belirledi. Komşuya ulaşan polis, oto galerideki hırsızlık şüphelilerinin Mehmet K. (33), Burak G. (33) ve Ahmet C. (41) olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheliler polis tarafından Dinek mevkiinde kiralık bir otomobille seyir halindeyken yakalandı.

    OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Gözaltındaki şüphelilerin ilçenin farklı yerlerindeki 10 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan çok sayıda televizyon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ile çok sayıda kozmetik malzeme çaldığı da ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen eşyalara el konulurken, çalıntı otomobil de Manavgat İlçesi’nde terk edilmiş halde bulundu. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    En büyük hataları papağanı çalmak oldu

    Oto galerinin sahibi Erdem Şıhali, çalınan otomobili ve papağanına kavuştu. Polisten aracı ve Yakup adlı papağanını teslim alan Erdem Şıhali, papağanın geri dönmesinden çok mutlu olduğunu belirtti.

    PAPAĞANI KONUŞMASINDAN TANIDILAR

    Papağanın görüntülerinin yayınlandığı sosyal medya hesabının sahibine ulaştıklarını söyleyen Erdem Şıhali, "Hesabın sahibi hayvanın bir arkadaşı tarafından ona emanet bıraktığını söyledi. Daha sonra polis takibe aldı. Bizim bir aracımızla kuşumuzu çalmışlardı. Kuşumuz sayesinde sosyal medyada bir paylaşım yapılıyor. Kuş ismi olan ’Yakup’ kelimesini ona öğrettimiz şekilde vurgulayarak söylüyor. Konuşmasından zaten bizim olduğunu anladık. Kuşumuzu bulduk, kuşumuzdan sonra hırsızları bulduk ve arabamızı bulduk" diye konuştu.

    Etiketler: papağan , antalya , hırsızlık
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