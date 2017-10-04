En büyük dijital arena

ELEKTRONİK spor yani ‘eSpor’ olarak son dönemin en önemli trendlerinin başında geliyor. Dünyada yıllık 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşan eSpor’un izleyici kitlesi de hızla artıyor. Şu anda Türkiye’de 5 milyondan fazla kişinin takip ettiği eSpor, futboldan sonra en çok izleyici kitlesine sahip spor dalı oldu. Bu alandaki potansiyel yerli girişimcileri de harekete geçirdi. 2016 yılında Dilara Keçeci ve Aslan Yerdelen tarafından kurulan Teleporter, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini kullanarak eSpor meraklılarını dünyadaki tüm eSpor karşılaşmalarını canlı olarak izleyebilmelerini sağlıyor. İzleyiciler kendileri için tasarlanmış bu sanal gerçeklik dünyasında istedikleri gibi hareket ederek karşıla alanlarındaki localardan eSpor maçlarını takip edebiliyor.



KAPALI TEST SÜRECİ

Özellikle yeni nesil gençliğin futbol ve basketbol gibi geleneksel sporlar yerine eSpor izlemeyi tercih etttiğini ve izleyici kitlesinin 500 milyonu geçtiğini ifade eden Dilara Keçeci, “Çoğunlukla etkinlikleri yerinde izleyemediği için ‘Twitch.tv’ gibi video platformlarını kullanıyor. Teleporter ise bu noktada kullanıcıları pasif birer izleyici olmaktan kurtararak, gerçek etkinlik ortamı ile sanal dünyanın birleştirildiği dijital etkinlik ortamlarına götürüyor. Dünyanın neresinden olursa olsun diğer insanlarla bir arada ve aynı anda aynı etkinliği yaşamasına olanak sağlıyor. Aslında bir bakıma sanal gerçekliği kullanarak fiziksel gerçeklikten bağımsız dünyanın en büyük dijital arenasını inşa ediyor” dedi.









Ağustos ayından beri kısıtlı sayıda kullanıcı ile testleri sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Keçeci, şunları söyledi: “Ekim ayı içerisinde, yalnızca websitesi üzerinden test (beta) kullanıcısı olmak için başvuran kullanıcılarla ‘Kapalı Test’ sürecine geçecek. Aralık ayında ise ‘Steam’ platformu üzerinden herkes için erişilebilir olacak.” İş modelini sponsorluk ve özel içerikler üzerine konumlandırdıklarını anlatan Keçeci, “İzleyicilerden herhangi ücret almıyoruz. Maçlar ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ancak kullanıcılar sanal ortamdaki kıyafet, saç veya diğer aksesuarları satın alabiliyor” diye konuştu.



SIRADA DRONE YARIŞLARI VAR

Özellikle eSpor izleyicilerinin ve sanal gerçeklik kullanıcılarının yoğun olarak bulunduğu ABD pazarında başlayarak, ardından Avrupa ve Çin pazarlarına açılmayı hedeflediklerini anlayan Keçeci, “Teleporter, yeni nesillerin yeni alışkanlıklara ve ilgi alanlarına sahip olduğunun farkında olarak, eSpor ile başlayan bu yolculuğa ileri dönemde drone yarışları ve robot savaşları gibi şimdiden popülerleşmeye başlayan yeni nesil etkinliklerle devam etmek istiyor” dedi.





Aslan Yerdelen - Dilara Keçeci



ABD'DE OFİS AÇTILAR

TELEPORTER’ın kısa bir süre önce ABD’de ofis açtığını belirten Keçeci, girişimlerinin heyecanlı yolculuklarının başladığını ifade ederek, “Bize bu heyecanlı yolculukta eşlik etmek isteyen katılan yerli ve yabancı yatırımcıları bulunuyor. Şu anda en son yatırımımızı 5 milyon dolar değerleme üzerinden aldık” dedi.