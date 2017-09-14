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En büyük artış Atatürk Havalimanı'nda

AA
14.09.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 09:43

Avrupa'da temmuz ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artış gösterdi.

Brüksel merkezli Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa tarafından temmuz ayı hava trafik raporu yayınlandı.

Avrupa'daki havayolu yolcu trafiğinin temmuzda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 arttığı belirtilen raporda, bu artışın Avro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanma, sınırlı petrol fiyatları, Rusya ve Türkiye’de havacılık hizmetlerindeki güçlü talebin etkili olduğu kaydedildi.

Rapora göre, temmuz döneminde AB üyesi ülkelerde yolcu trafiği de yüzde 7,6 yükseldi.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İLK SIRADA

Avrupa'nın en büyük 5 havalimanında yolcu sayısı bu dönemde ortalama yüzde 6,3 arttı. Bu havalimanları arasında yolcu trafiği artışında İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 17,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu havalimanını yüzde 5,6 ile Amsterdam Schiphol, yüzde 5,4 ile Paris CDG, yüzde 4,4 ile Frankfurt ve yüzde 1,2 ile Londra-Heathrow havalimanları izledi.

45 Avrupa ülkesinde yapılanması bulunan ve 500’ün üstünde havalimanını bünyesinde barındıran ACI Avrupa, üye havalimanları arasında iş birliğini geliştirmeyi ve havalimanı işletmeciliği sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı , atatürk havalimanı , havalimanları
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