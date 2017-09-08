Bakan Yılmaz’dan yeni müfredat eleştirilerine yanıt: En bilimsel müfredatı yaptık

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Sivas'ın Değerleri Tanıtım Etkinliği'nin açılış programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada yeni müfredatla ilgili yapılan ‘Atatürkçülük kaldırıldı’ eleştirilerine cevap veren Bakan Yılmaz, daha kaliteli bir eğitim için müfredatı yenilediklerini belirterek şunları söyledi:

"En çağdaş, en bilimsel müfredatı yaptık ve evlatlarımıza bu yeni müfredatla eğitim vereceğiz. Bir başkası diyor ki 'Bu müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı' diyor. Bizim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi var, hem ortaokul hem lise sonda. Onda hem Atatürkçülük öğretilir hem İstiklal Savaşımız, milli mücadele öğretilir. Yeni müfredatta Beden Eğitimi ve Spor Dersi zorunludur, 9,10,11 ve 12’nci sınıflarda. Programda beden eğitiminde öğrencilere Atatürk ile ilgili ne verilmesi gerekir onu söylüyor. Burada Atatürk'ün sözlerinden hareketle Atatürk'ün spor ve sporcuya verdiği değeri açıklar. Bir başka kazanım, Atatürk'ün sporla ilgili sözlerinden oluşan poster hazırlar, Atatürk'ün ilgilendiği spor dallarını tanıtan sunu hazırlar, Atatürk'ün güreş, yüzme, futbol ve diğer spor dallarına olan ilgisi üzerinde durulur. Ben bunu söyledikten sonra beden eğitimi ve spor dersinde dahi Atatürk vardır desem doğruyu söylemiş olur muyum? Coğrafya'da ülkeler arasında Atatürk'ün 'barış, ulusları refah saadete eriştiren en iyi yoldur' sözünden hareketle barışın önemini vurgular. Coğrafya'da Atatürkçülük var mı? Var. Çağdaş Türk ve dünya tarihi 12’nci sınıfta seçmeli, bir kazanım, Türk milli mücadelesi bağımsızlık mücadelesi veren milletler üzerindeki etkisine vurgu yapılıyor, kazanım var mı Atatürk ile ilgili? Var. Fen Lisesi fizikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözüne vurgulayaraktan geçmişten bugüne fizik biliminin gelişimine katkı sağlamış Türk-İslam bilim insanlarının tanıtımı sağlanır diyoruz. Fen Lisesi kimya kazanımı, kimyanın bilim olma sürecini açıklarken, Atatürk'ün bilime verdiği önemle ilgili okuma parçası verilir. Kimyada Atatürk var mı? var.

‘ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK ESERİ CUMHURİYET’TİR’

Fen Lisesi matematik 9,10,11,12’nci sınıflarda zorunlu, yine bir kazanım da Mustafa Kemal Atatürk'ün geometri üzerinde yaptığı çalışmalardan söz edilir. Geometri'de Atatürk var mı? var. Görsel sanatlar kazanımı, Atatürk'ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıklar, resimlerle Atatürk, Türk resminde Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ressamları ve eserlerini tanır. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı resim sergisi sergilenir ya da slaytlarla sunulur, tekstil tasarımda kazanım, Atatürk'ün Türk tekstiline katkıları açıklanır diyoruz. Görsel sanatlar da Atatürk var mı? var. Müzikte Atatürk'ün güzel sanatlar içinde müziğe verdiği yeri ve önemi kavrar, Atatürk'ün müzik ve sanat hakkında söylediği sözlere yer verir, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden örnek eserler seslendirilir. Türkçe dersinde milli mücadele ve Atatürk her düzeyde işlenir. İlkokul birinci sınıftaki çocuk Atatürk'ün hayatını bilir, görsel ve işitsel materyallerle Atatürk'ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yılı ve Anıtkabir üzerinde durulur. 2. sınıfta Atatürk'ün çocukluğunu araştırır, 3'te Atatürk'ün kişilik özellikleri üzerinde durulur. Hayat bilgisinde Atatürk var mı? var. E peki yok diye neden söylüyorlar, 2019'a doğru giderken milleti kutuplaştırmak istiyorlar.

Peygamber efendimizin hayatı seçmeli ders, zorunlu değil, bu kitap bu yıl yazılamadı. Geçen yıl hiç gündeme getirilmemiş konu, yeni yazsak anlarım. Ama yeni eleştiriyorlar. Bu müfredatın bir önemi de geçmiş yıllarda yazmış olduğumuz kitapları bunlara okutturmamız oldu. O da çok net. Peygamberimizin hayatı yeni yazılmadı, yeni basılması ama inanın şimdi yeni duydum noktasına geliyor. Şundan emin olun Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Eğer Cumhuriyeti güçlendiriyorsanız şehitlerin de Atatürk'ün de Atatürk'ün silah arkadaşlarının da bizden beklediğini yerine getiriyoruz demektir. Türkiye zayıf olduğu sürece onların ruhunu incitiriz. Türkiye'yi güçlü kıldığımız sürece, kesinlikle onların ruhu huzur içinde yatar.

Türkiye'de eğitim kötüye gidiyor demek mümkün mü? Kesinlikle bunların hiç birisi doğru değil. Bize güvenin, bize güvendikçe Türkiye'nin yarınları bugünlerden daha iyi. Bugünü dünden iyi olduğu gibi yarınları da bugünden daha iyi olacak. Bundan hiç şüphemiz yok, birlikte daha güzel günler bizi bekliyor. Daha güzel Türkiye'ye birlikte ulaşacağız, birlikte başaracağız. Bu zamana kadar ne yaptıysak birlikte yaptık, bundan sonra da birlikte başaracağız" dedi"