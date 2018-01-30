En beğenilen şirketler arasında girdi

Fortune Dergisi tarafından açıklanan “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesi, bir şirketin dünya çapındaki itibarını değerlendirmek için en önemli ölçü sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Liste, Hay Consulting Group iş birliğinde yapılan araştırmaya dayanıyor. Bu yıl 29 ülke ve 52 sektörde, yaklaşık 3.900 yönetici, direktör ve analiste en çok takdir ettikleri şirket soruldu. Liste, verilen cevaplar doğrultusunda oluşturuldu.

Fortune Dergisi’nin araştırmasında şirketler, toplamda dokuz kritere göre değerlendiriliyor.