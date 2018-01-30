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En beğenilen şirketler arasında girdi

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 16:44 | Son Güncelleme:

Henkel, bu yıl bir kez daha Fortune dergisinin “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı. “Kozmetik” kategorisinde dördüncü sırada yer alan şirket, geçen yılki konumundan iki basamak yukarıya yükseldi.

Fortune Dergisi tarafından açıklanan “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesi, bir şirketin dünya çapındaki itibarını değerlendirmek için en önemli ölçü sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Liste, Hay Consulting Group iş birliğinde yapılan araştırmaya dayanıyor. Bu yıl 29 ülke ve 52 sektörde, yaklaşık 3.900 yönetici, direktör ve analiste en çok takdir ettikleri şirket soruldu. Liste, verilen cevaplar doğrultusunda oluşturuldu.

Fortune Dergisi’nin araştırmasında şirketler, toplamda dokuz kritere göre değerlendiriliyor.

 

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