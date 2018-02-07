En azından susmaları beklenir

“Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bir sıfat ya da isim. Tabipler Birliği’nin son dönemde özellikle harekâtla ilgili sergilediği tutuma binaen kamuoyunda büyük bir infial oluştu. Cumhurbaşkanımız bu tepkiyi dikkate alarak bir çağrıda bulundu. Bundan sonrası Bakanlar Kurulu’nun uhdesindedir. Ne zaman işin ucu PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye dokunuyor bu arkadaşlar hemen bir anda içlerindeki hümanist, liberal birtakım duyguları hatırlıyorlar. Biz bu operasyonlara karşıyız demeleri Mehmetçiğe saygısızlıktır. En azından bu hassasiyeti göstermeleri ve susmaları beklenir.”