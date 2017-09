'En az 5 bin ülkücü gönüllü hazır'

SAHTE DİKLENMELER

“IRAK’ın kuzeyinde ilan edilecek bağımsız terör devlet yapılanması, ülkemiz ve bölgemizin dengelerini tamamen bozma riski taşımaktadır. İsrail dışında hemen hemen tüm ülkelerin karşı çıktığı referandumun düşük katılım ve şaibeli bir şekilde gerçekleşmiş olması vahşi bir kurguya, vandal bir emele işaret etmektedir. Irak’ın kuzeyinde küresel güçler tavşana kaç tazıya tut politikası izlemiştir. Göstermelik, sanal ve sahte diklenmeler doğal olarak bir işe yaramamış, Barzani’yi durduramamıştır.



Türkiye’nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydırıcılık vasıflarını kullanma ihtimal ve ilanının dikkate alınmaması bir diğer ağır sorundur. Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı ve çelişkili açıklamalar Barzani’nin değirmenine adeta su taşımış, elini güçlendirmiş, manevra alanını genişletmiştir. Ekonomik yaptırımlardan askeri müdahale seçeneklerine kadar her ihtimalin masada olduğunun söylenmesi şu ana kadar somut bir mücadele şuuruna maalesef dönüşmemiştir. Halbuki komşumuz Irak’ın bölünüp parçalanmasına yol açacak 25 Eylül hıyaneti Türkiye’nin bekasını, bin yıllık kardeşlik hukukunu olumsuz yönde etkileyecektir. Üstelik jeopolitik riskler önü alınamaz seviyelere ulaşmıştır.



NAMLUNUN UCUNDA

Bundan böyle namlunun ucunda Türkiye vardır. Asırları aşıp gelen Türksüz millet, Türksüz vatan, Türksüz devlet fitnesi ve fesadı çok önemli bir mevzi elde etmiştir. Türkmenler yok sayılarak, Kerkük’ün statüsü ve gerçek sahipleri göz ardı edilerek hiçbir amaca ulaşılamayacaktır. Kaldı ki Erbil’deki Türkmen kardeşlerimizin de gelişmeler karşısında söyleyecek sözleri vardır ve bu yakın bir zamanda herkesçe duyulacaktır. Irak Türkmen Cephesi’nin ve başkanı Sayın Erşat Salihi’nin muazzam direniş ve haklı çağrılarını kimse duymasa da Türk milleti karşılıksız bırakmayacak, MHP tepkisiz ve hareketsiz kalmayacaktır.



Şunu herkes çok açık bilmelidir ki, hiçbir kişi, kurum ve kuruluş Irak Türkmenlerinin varlık mücadelesini samimiyetle desteklemese de, Milliyetçi-Ülkücü Hareket tarihi sorumluluğunun, milli misyonunun gereğini yapacak ve yanlarında olacaktır. Soydaşlarımız namusumuza emanettir. Can, mal ve vatan güvenliklerine destek vermek boynumuzun borcudur. Bu kapsamda ‘en az beş bin Ülkücü gönüllü’ başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir. Türkmen yurtlarının üzerindeki kâbus bulutunun dağıtılması hususunda her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Misak-ı Milli derin uykusundan kalkacak, zincirlerden kurtulacak, kadim emanet Türk milletine inşallah geçecektir.”



BARZANİ YANMAYI GÖZE ALMIŞTIR

“Barzani ve çetesinin referandum kanalıyla bağımsızlık yolunda attıkları kirli ve karanlık adım, felaket ve sıcak çatışma ihtimalini fazlasıyla gün yüzüne çıkarmıştır. Bundan sonra hiçbir şey 25 Eylül öncesi gibi olamayacaktır. Tartışmalı alanlar da dâhil olmak üzere, Irak topraklarının yüzde 34’ünü ambargo altına alan ve dört ayaklı Kürdistan için bahane ve basamak görülen 25 Eylül komplosu, Türkiye’nin milli güvenliğine de büyük bir tehdit hatta darbedir. Barzani ısrarla ateşle oynamış, elbette yanmayı da göze almıştır.”



'BAHÇELİ'NİN KAYGILARINI ANLAYIŞLA KARŞILARIZ AMA...'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Lideri Bahçeli’nin Kuzey Irak referandumuna ilişkin “Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı açıklamalar Barzani’nin değirmenine su taşıdı” ifadelerine yanıt verdi.



Ünal, MKYK sonrası şunları söyledi: “Sayın Bahçeli’nin açıklamalarımıza yönelik kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki sürece ilişkin elimizdeki kartlara dönük bazı açıklamaları olmuştur.



Devlet yönetmek, çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmek, doğru pozisyon alabilmekle ilgilidir. Bakanlarımızın açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile tenakuz ifade etmiyor. Şu anda ambargo uyguluyor değiliz.” / Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA